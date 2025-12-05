【讓時間成為療癒的藝術】《13月亮共時旅程》桌遊募資突破490%，同步推出限量早鳥抽獎活動

全球首款結合「13月亮曆 × 桌遊設計」的《13月亮共時旅程》，自 10 月 28 日於嘖嘖平台募資上線後，短短一週即突破 150% 達標，一個月突破490%，成為近期桌遊 × 身心覺察領域中備受矚目的創新作品。

為回饋支持者，團隊宣布推出限時加碼活動：

即日起至 12 月 30 日，只要在嘖嘖平台下單，即可獲得抽獎資格，有機會獲得「價值 NT$1,200 的桌遊體驗券」，限量 20 名。

以遊戲打開「時間即藝術」的生活方式

《13月亮共時旅程》的核心理念源自 13 月亮曆的宇宙哲學—時間不是線性的消耗，而是一種節奏、一種藝術。

遊戲設計者、呼納庫 441 創辦人 Viviya Wang 王雅萍 表示：「我們希望透過遊戲，把抽象的時間智慧變得可玩、可感、可體驗。讓人們在擲骰、抽牌與覺察的過程中，重新找回與自己、他人、宇宙的節奏。」

遊戲以「5 座時間城堡 × 52 年生命旅程」為核心結構，結合骰子與牌卡任務，引導玩家探索人生不同階段的意識成長，藉由擲骰子抽牌和17歲的過去或是52歲的未來對話。不論是初次接觸曆法的小白，或是已有基礎的學習者，都能在遊戲過程中看見自己的模式、天賦與行動頻率。

加碼亮點：早鳥期間下單即可抽「桌遊體驗券」

為感謝早期支持者，團隊推出限時抽獎活動：

📅 活動期間：即日起～12/30

🎟️ 獎項：價值 NT$1,200 的《13月亮共時旅程》桌遊體驗券

🎯 名額：20 名

得獎者將能參與由專業帶領者主持的互動體驗，深入感受共時訊息、牌卡語言與遊戲中的量子節奏，開啟專屬於自己的時間覺察旅程。

這項活動旨在鼓勵更多人以「體驗」的方式認識時間智慧，而不是只是聽聞或閱讀。

計畫的誕生：把宇宙智慧翻譯成人人都能理解的「時間桌遊」

本計畫起源於呼納庫 441 八年來深耕 13 月亮曆推廣的使命：讓時間成為每個人都能使用的覺察工具。

13 月亮曆是一套協助人類重新與自然節奏對齊、提升覺察力與生命方向感的智慧系統；然而，由於概念抽象，許多人需要花時間才能理解核心邏輯。

因此團隊做出了一個創新決定：把深奧的「時間哲學」轉化成可玩、可體驗、可教學、可帶領的桌遊系統。

遊戲不僅提供入門者友好的體驗，也包含：

• 進階學習者可用的「五大神諭」架構

• 助人工作者可延伸為課程、工作坊的引導工具

• 可累積共時紀錄與量子頻譜的覺察機制

這使得桌遊不只是「玩具」，而是一套完整的身心覺察與時間教育模型。

計畫價值：為什麼值得支持？

• 文化創新性

全球少見以「時間法則」為架構的桌遊產品，具備教育、藝術與身心覺察的文化意義。

• 跨領域可延伸性

遊戲可應用於諮詢師、教練、心理工作者等多種助人領域，成為新的教學與引導工具。

• 打造「時間覺察社群」

這款桌遊不只是產品，而是一場文化實驗：讓共時性成為日常，讓人能透過時間重新認識自己。

創辦人與品牌理念

Viviya Wang 王雅萍

• 管理學博士

• 13 月亮曆實踐者（KIN196 磁性黃戰士）

• 八年推廣與教學經驗

• 帶領 500+ 個案與 1200+ 課程人次

Viviya 曾長期活在他人的期待裡，努力扮演每個角色，卻始終感到失去方向。直到 2017 年接觸 13 月亮曆，生命開始翻轉——她重新理解時間，也找回對人生的掌控感。此後她持續研修，致力於讓時間教育生活化，協助人們調整節奏、回到自己的原廠設定。

品牌 呼納庫 441 / 馬雅好好玩 則以：「共創 × 共好 × 利他」為核心精神，打造可持續的時間教育生態系。

