一馬當先！F1大會官方時計TAG Heuer Carrera馬年表 預購開跑了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透明底蓋上有著駿馬奔騰與桂冠花圈，象徵一馬當先、勝利與榮耀。圖／泰格豪雅提供
透明底蓋上有著駿馬奔騰與桂冠花圈，象徵一馬當先、勝利與榮耀。圖／泰格豪雅提供

隨著年末將近，瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表了「Carrera年限量版計時碼表」，聚焦在貫穿東西方文化的駿馬元素，並以2026的「赤馬」年為靈感將紅色細節加入設計，呈現奔騰的活躍能量。

2026除了生肖為馬，亦是東方文化天干地支中的「赤馬紅羊」年。馬又給人力量、優雅與速度的聯想，而TAG Heuer亦是在2025年「重返」F1，成為大會官方指定計時，恰巧也是極速、力量的結合。

Carrera馬年限量版計時碼表選用了品牌中賽車意味鮮明的Carrera為基礎，39毫米的精鋼表殼並選用香檳色太陽放射紋面盤，紅色具有蝸形紋的30分鐘積分盤、中置計時大秒針，以及9點鐘方向的日期視窗，並搭配金色立體時標，其中紅色正是「赤」的色彩演繹。下沉式的面盤內圈為分鐘刻度、外圈則為測速儀刻度，透過立體的表現更讓手表散發舞台般劇場效果、閱讀也更為便利。

機芯的動力來源出自Calibre TH20-07自動上鍊機芯，可在背面透明藍寶石水晶下欣賞，奔馬圖案與桂冠花環讓人再度聯想到TAG Heuer與F1的淵源，象徵勝利與榮光。全球限量250只，建議售價25萬3,700元，並將在2026年1月6日後恢復原始售價：26萬1,800元。

紅色的計時秒針、日期窗與計時積分盤，呼應了2026「赤馬紅羊」年的色彩聯想。圖／泰格豪雅提供
紅色的計時秒針、日期窗與計時積分盤，呼應了2026「赤馬紅羊」年的色彩聯想。圖／泰格豪雅提供
39毫米的精鋼表殼側邊並有著TAG Heuer盾牌Logo在表款上。圖／泰格豪雅提供
39毫米的精鋼表殼側邊並有著TAG Heuer盾牌Logo在表款上。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Carrera馬年限量版計時碼表，全球限量250只、價格店洽。圖／泰格豪雅提供
TAG Heuer Carrera馬年限量版計時碼表，全球限量250只、價格店洽。圖／泰格豪雅提供

