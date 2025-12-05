一馬當先！F1大會官方時計TAG Heuer Carrera馬年表 預購開跑了！

隨著年末將近，瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表了「Carrera馬年限量版計時碼表」，聚焦在貫穿東西方文化的駿馬元素，並以2026的「赤馬」年為靈感將紅色細節加入設計，呈現奔騰的活躍能量。

2026除了生肖為馬，亦是東方文化天干地支中的「赤馬紅羊」年。馬又給人力量、優雅與速度的聯想，而TAG Heuer亦是在2025年「重返」F1，成為大會官方指定計時，恰巧也是極速、力量的結合。

Carrera馬年限量版計時碼表選用了品牌中賽車意味鮮明的Carrera為基礎，39毫米的精鋼表殼並選用香檳色太陽放射紋面盤，紅色具有蝸形紋的30分鐘積分盤、中置計時大秒針，以及9點鐘方向的日期視窗，並搭配金色立體時標，其中紅色正是「赤」的色彩演繹。下沉式的面盤內圈為分鐘刻度、外圈則為測速儀刻度，透過立體的表現更讓手表散發舞台般劇場效果、閱讀也更為便利。