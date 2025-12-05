快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

好市多今年優惠太殺！美、日、韓會費都漲了 台灣將跟進？官方回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

好市多今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感「今年黑五人潮很誇張。」也因此引發網路討論，超殺優惠的背後是否醞釀會費即將調漲，畢竟，美國好市多去年9月已率先調漲會費，亞洲市場日、韓則在今年5月跟進，台灣是否將在下一波調漲名單中？對此，好市多回應，各項服務有任何調整或變動，會主動通知會員。

好市多今年黑五的人潮引發網友熱議，不少人認為「物價上漲造成大家在賣場搶購」是主因，包括衛生棉、冷凍蔬菜、迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋、烤雞、義美厚奶茶、樂高行李箱、松露巧克力，全都成為搶購焦點，熱門貨架一度被掃空。網友除了趁賣場年度最大檔期出手一次囤足民生用品，也憂心物價飆漲，接下來可能漲的應該是會員費。

好市多近年陸續在全球多個市場調整會員制度，2024年9月起率先宣布美國與加拿大同步調漲會費，基本會員年費自60美元提高至65美元，黑鑽卡從120美元調整為130美元，為睽違七年的首度漲價，並被視為全球策略的一環。進入2025年後，日本、韓國也相繼跟進，其中，日本一般會員會費已從4,840日圓調漲至5,280日圓，黑卡會員則由9,900日圓調升至10,560日圓，象徵亞太市場正式進入新費率時代。

對於台灣是否將在下一波調漲會費的名單中，台灣好市多表示，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

隨著全球通膨壓力未歇、消費行為持續轉變，市場普遍預期好市多未來仍可能依據各地營運狀況調整會員制度。業者雖強調目前未有進一步規劃，但在美、加、日、韓已全面調整後，台灣何時跟進成為外界關注焦點。對廣大會員而言，黑五檔期的強勢買氣，再次凸顯好市多在量販市場的吸引力，也為後續是否調整費率增添更多討論空間。業者的下一步，恐將牽動全台數百萬會員的荷包與市場動向。

好市多 市場 日圓 黑五

延伸閱讀

台中精機舊廠 將變好市多

好市多台中第三店落腳這裡！地主透露：正朝這方向前進

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

中市府公布好市多選址為炒地皮？盧秀燕舉輝達為例：不贊成反商情緒

相關新聞

好市多今年優惠太殺！美、日、韓會費都漲了 台灣將跟進？官方回應了

好市多今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感「今年黑五人潮很誇張。」也因此引發網路討論，超殺優惠的背後...

魔獸玩家衝了！台北漢來推《魔獸世界》主題房 黑暗帝國主機同步亮相

台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作打造全台唯一魔獸主題房，即日起至2026年2月1日與...

〈One Two 福利熊〉不見了？全聯宣布神曲停播改放聖誕歌 原因曝光

全聯招牌洗腦神曲〈One Two 福利熊〉悄然從全台門市消失，引發不少民眾討論。全聯5日證實，自12月5日起至明年1月8...

2025韓劇紅了誰？十大話題演員揭曉

朱智勛的《外傷重症中心》、潤娥及李彩玟的《暴君的廚師》、全智賢的《暴風圈》話題不斷，2025韓劇爆紅演員TOP 10出爐，誰是最佳人氣王？

500趴2025／超過20組歌手演出、最頂餐飲齊聚 500輯封面展回顧創刊5周年的純粹之美

「500趴2025」強勢回歸期待值爆表！超過20組歌手登台演出、歷年最頂餐飲品牌齊聚，500輯封面展回顧創刊5周年的純粹...

台中百貨夢幻新地標！12米雪花耶誕樹、極光耶誕樹成打卡亮點

耶誕節即將登場，台中新光三越在一樓水舞廣場打造「 12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。