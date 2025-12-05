買咒術迴戰0展送咒術好禮！預售倒數一個月 udn售票網祭出750組好禮抽獎
今年 12 月「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力，粉絲們將親臨咒力滿載的世界，近距離欣賞劇場版的珍貴幕後創作資料、「最強咒術師」五條悟1:1模型與多款咒具神還原展示，帶來與動畫、漫畫截然不同的視覺震撼體驗。
為回饋粉絲支持， udn售票網推出限時抽獎活動，凡於票券啟售日10月23日至12月21日23時59分，於udn售票網購買「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」門票，即可參加抽獎，有機會獲得五條悟資料夾（2入）、七海建人資料夾（2入）、宿儺資料夾（2入）、五條悟娃娃以及狗卷棘娃娃等五項大獎，組數高達750組，買愈多票券中獎機會愈高！呼籲粉絲們把握最優惠的預售票種（預售單人票380元、預售雙人票740元，以及限時不限量的乙骨憂太學生證套票450元），將超精美禮物帶回家，更多詳情請見udn售票網Facebook、Instagram粉絲專頁之活動貼文。
