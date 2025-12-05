快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

買咒術迴戰0展送咒術好禮！預售倒數一個月 udn售票網祭出750組好禮抽獎

聯合新聞網／ 聯合數位文創
特級過咒怨靈完全顯現！照片取自日本展出現場照片。圖：聯合數位文創提供。
特級過咒怨靈完全顯現！照片取自日本展出現場照片。圖：聯合數位文創提供。

今年 12 月「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力，粉絲們將親臨咒力滿載的世界，近距離欣賞劇場版的珍貴幕後創作資料、「最強咒術師」五條悟1:1模型與多款咒具神還原展示，帶來與動畫、漫畫截然不同的視覺震撼體驗。

為回饋粉絲支持， udn售票網推出限時抽獎活動，凡於票券啟售日10月23日至12月21日23時59分，於udn售票網購買「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」門票，即可參加抽獎，有機會獲得五條悟資料夾（2入）、七海建人資料夾（2入）、宿儺資料夾（2入）、五條悟娃娃以及狗卷棘娃娃等五項大獎，組數高達750組，買愈多票券中獎機會愈高！呼籲粉絲們把握最優惠的預售票種（預售單人票380元、預售雙人票740元，以及限時不限量的乙骨憂太學生證套票450元），將超精美禮物帶回家，更多詳情請見udn售票網FacebookInstagram粉絲專頁之活動貼文。

買咒術迴戰0展送咒術好禮。圖：聯合數位文創提供。
買咒術迴戰0展送咒術好禮。圖：聯合數位文創提供。
買咒術迴戰0展送咒術好禮。圖：聯合數位文創提供。
買咒術迴戰0展送咒術好禮。圖：聯合數位文創提供。

咒術迴戰 劇場 粉絲

延伸閱讀

12米巨型哆啦A夢登陸高雄科工館！哆啦A夢特展盛大展出中

零距離感受撼動世界力量　揭日本超人氣樂團熱血與音樂感人故事

《空之境界劇場版：第二章 「殺⼈考察(前)」》兩儀式與黑桐幹也的初次相遇

《蠟筆小新》全新沉浸式互動展首度登陸台北！11月20日早鳥票啟售

相關新聞

品牌大使超爽福利！卡地亞為莉莉柯林斯打造專屬訂製包

法國精品品牌卡地亞（Cartier），為慶祝與大使莉莉柯林斯（Lily Collins）之間獨特而深厚的合作關係，特別為...

買咒術迴戰0展送咒術好禮！預售倒數一個月 udn售票網祭出750組好禮抽獎

買咒術迴戰0展送咒術好禮 預售倒數一個月，udn售票網祭出750組好禮抽獎

看展使用文化幣享優惠！udnFunLife感恩回饋再加碼上千元好禮

2025年進入倒數的尾聲，今年度發放的文化幣，你用完了嗎？聯合數位文創推出系列優惠，第一重加入官方LINE@好友，完成互動遊戲即可獲得蜷川實花展及咒術迴戰0展折扣碼，還有機會抽台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》電影搶先看的門票！故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，日前於金馬影展播映時，受到觀眾熱烈迴響。

一馬當先！F1大會官方時計TAG Heuer Carrera馬年表 預購開跑了！

隨著年末將近，瑞士手表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）發表了「Carrera馬年限量版計時碼表」，聚焦在貫穿東西方文化...

好市多今年優惠太殺！美、日、韓會費都漲了 台灣將跟進？官方回應了

好市多今年黑五優惠又多又殺，各賣場湧入人潮驚人，會員們都有同感「今年黑五人潮很誇張。」也因此引發網路討論，超殺優惠的背後...

魔獸玩家衝了！台北漢來推《魔獸世界》主題房 黑暗帝國主機同步亮相

台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作打造全台唯一魔獸主題房，即日起至2026年2月1日與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。