買咒術迴戰0展送咒術好禮！預售倒數一個月 udn售票網祭出750組好禮抽獎

2025年進入倒數的尾聲，今年度發放的文化幣，你用完了嗎？聯合數位文創推出系列優惠，第一重加入官方LINE@好友，完成互動遊戲即可獲得蜷川實花展及咒術迴戰0展折扣碼，還有機會抽台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》電影搶先看的門票！故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，日前於金馬影展播映時，受到觀眾熱烈迴響。

2025-12-05 14:30