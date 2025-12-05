魔獸玩家衝了！台北漢來推《魔獸世界》主題房 黑暗帝國主機同步亮相

台北漢來大飯店與全球著名的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界®》合作打造全台唯一魔獸主題房，即日起至2026年2月1日與暴雪娛樂聯袂推出《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名住房專案，雙人入住只要18,999元，不只結合經典遊戲元素將《魔獸世界》的虛擬房間重現於現實世界，更邀請知名電腦改裝職人Mark's Fabrication獨家創作全球唯一的《魔獸世界》客製化「薩拉塔斯．黑暗帝國主機」，入住還能獲得魔獸獨家的豐富紀念禮品、3,000元客房餐飲金讓玩家在房内無限暢玩遊戲。

台北漢來大飯店首創check in飯店如同住進遊戲世界的新沉浸式體驗，台北漢來與暴雪娛樂合作推出期間限定的《台北漢來✖魔獸世界：至暗之夜》聯名主題套房，將遊戲內「打造家園」的概念首次帶入現實，精心規劃將18坪套房空間以石磚壁貼、復古家具和艾澤拉斯世界地毯，營造充滿《魔獸世界》氛圍的迎賓客廳，玩家可以動手替換經典遊戲角色壁畫、象徵部落與聯盟旗幟的床褥用品，彷彿真實體驗「房屋系統」可自由裝飾的特色，充滿互動及客製化的巧思勢必滿足每位魔獸迷對強檔聯名的期待。

本次聯名除了在豪華套房佈置裝潢上傾注全力打造，也準備了豐富的玩家專屬入住禮，包含每房《魔獸世界》皮皮玩偶二隻、《至暗之夜》紀念海報二張、主題房紀念毛巾二條及盥洗包一個、《魔獸世界》30天遊戲時間卡二張、風靡全台的島語Buffet自助早餐、入住期間享3,000元客房餐飲金在房内享用餐點把握暢玩遊戲時刻、貴賓軒行政酒廊禮遇及Happy Hour暢飲時光(※飲酒不開車，未滿十八歲禁止飲酒)、體驗飯店國際俱樂部休憩設施，每一處細節都蘊含巧思的入住好禮，讓玩家同時享受遊戲電玩及奢華飯店放鬆的賓至如歸。