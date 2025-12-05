〈One Two 福利熊〉不見了？全聯宣布神曲停播改放聖誕歌 原因曝光

全聯招牌洗腦神曲〈One Two 福利熊〉悄然從全台門市消失，引發不少民眾討論。全聯5日證實，自12月5日起至明年1月8日，門市將全面調整廣播內容，改播放冬季限定的《Ho Ho Ho！》聖誕特輯，由五月天、丁噹、鼓鼓呂思緯等知名歌手獻聲，營造更具儀式感的節慶氛圍。至於原來的神曲並非下架，而是暫時退場，為歲末倒數換上期間限定音樂，希望讓消費者在採買時就能感受濃厚聖誕氣息。

全聯也同步預告《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會將於12月24日晚間在大全聯內湖店盛大舉行，號召大眾透過音樂響應公益，一同歡度溫暖的聖誕節。

今年全聯特別攜手用心音樂深度合作，精選《Ho Ho Ho！》聖誕特輯中五首單曲於門市播放，包括〈聖誕夜驚魂〉、〈恆星〉、〈沒有你的聖誕節〉、〈聖誕之吻〉、〈叮叮噹〉等，類型囊括浪漫情歌、搖滾曲風到經典翻唱，一次滿足跨世代共鳴的聽覺體驗。五組人氣歌手首次合體演唱五月天奇幻名曲〈聖誕夜驚魂〉，群星歡唱揭開聖誕序幕，向大眾分享暖心祝福。

其中，「旋律工廠」蕭秉治以新曲〈恆星〉獻上炙熱深情；「全民情歌天后」丁噹重新詮釋黃韻玲的經典之作〈沒有你的聖誕節〉，瀟灑唱出的感情中的無奈與遺憾，並加碼推出新曲〈叮叮噹〉，用俏皮輕快的節奏帶出歡樂過節氛圍；鼓鼓呂思緯則以獨特搖滾語彙，翻唱陶喆的溫馨小品《聖誕之吻》，將幸福感直送每位聽眾心坎。

為迎接聖誕節到來，《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會12月24日晚間於大全聯內湖店熱鬧登場，重磅卡司雲集，由蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治輪番上陣，演唱陣容實力堅強，活動免費入場，誠摯邀請大家前來共襄盛舉，一起感受現場溫馨的佳節氣氛，用歌聲唱響平安夜，同時透過實際行動響應公益，將所有感動化作支持社福團體的動力，陪伴更多需要幫助的人度過寒冬。全聯福利中心期盼透過音樂凝聚力量，為社會注入更多愛與關懷，傳遞希望與祝福，讓今年冬天更有意義。