台中百貨夢幻新地標！12米雪花耶誕樹、極光耶誕樹成打卡亮點

耶誕節即將登場，台中新光三越在一樓水舞廣場打造「 12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨；台中廣三SOGO則推浪漫裝置「極光耶誕樹」，7米高的巨型耶誕樹搭配兩座2米高小樹，營造沉浸式冬日氛圍。

台中新光三越即日起至明年1月2日，在水舞廣場打造「 12米浪漫雪花耶誕樹」，今年的耶誕樹旁，以童話般的「小樹雪景」打造夢幻的氛圍，還有「幸福郵筒」及「耶誕禮物列車」穿梭其中；廣場旁更串連百米長的夢幻「流星隧道」、綿延的絕美冰藍萬顆燈海，彷彿置身璀璨銀河，成為今年冬季最夯拍照打卡亮點。

新光三越即日起至明年1月4日期間，每晚6時至9時整點，更推出由金曲製作人侯志堅傾力打造專屬聖誕音樂的「星燦之夜音樂燈光秀」，結合夢幻燈光與動感旋律，帶來震撼與浪漫的視聽饗宴。

台中廣三SOGO推出「極光耶誕樹」，7米高、直徑4.5公尺的巨型聖誕樹搭配兩座2米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片營造冬日氛圍，裝置周邊鋪設總計近1萬5000片的幻彩菱片折射出閃爍光波，並由國內外大型演唱會級的燈光秀團隊打造視聽效果，成為中部耶誕地標之一。