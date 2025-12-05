500趴2025／超過20組歌手演出、最頂餐飲齊聚 500輯封面展回顧創刊5周年的純粹之美

「500趴2025」強勢回歸期待值爆表！超過20組歌手登台演出、歷年最頂餐飲品牌齊聚，500輯封面展回顧創刊5周年的純粹之美

呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，旗下最具大眾號召力、全台最強的質感潮流派對「500趴」全面強勢回歸，這個以策展手法結合市集及音樂祭之概念大受好評，舉辦四次以來共累積超過42萬人次入場參與，多次被譽為是每逢年底最值得前往的大型盛會之一，今年更升級嶄新面貌和大家在12/5-7周五至周日於台北101水舞廣場連續狂歡三天。

「500趴2025」以品牌創立以來的核心概念「世代混搭．質感重擊」作為基礎，全新升級帶來「Back to the Future──做最好的決定」成為年度主題，囊括各類型最強陣容，有當紅歌手、人氣樂團、冠軍餐飲、獨家攤位、星級飯店、藝文生活等，讓我們共同記錄所有的快樂與感動，攜手回到屬於自己創造與決定、截然不同的生活可能性。

三天不同主題音樂日，免費入場的視聽覺盛宴

500趴2025節目表。

500趴2025的音樂表演首度以主題劃分，12/5首日由以獨特魅力和迷人 Flow 擄獲萬千歌迷的創作歌手高爾宣OSN的壓軸帶來「嘻哈派對日」，剛宣布正式回歸樂壇的金曲新人得主嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊、15歲就開始接觸嘻哈音樂的絕情少年Barry Chen、擁有獨特唱腔與豐沛創作能量的黃號以及有饒舌暖男之稱HowZ等多位饒舌好手也在演出名單之列。同時由地下音樂社群平台TOHA Radio 的 resident DJ HUGO 擔綱開場，以獨到節奏與現場能量為派對暖身，打造專屬於這個夜晚的強烈氛圍。

Miss Ko葛仲珊。絕情少年Barry Chen。高爾宣。

12/6則是「華語金曲日」，由二度拿下金曲歌后的魏如萱壓軸演出，曾於2020年首屆500趴獻唱的她，在500輯5周年回歸這個舞台別具意義。唱作俱佳的人氣歌手Bii畢書盡亦將現身表演，甫發行新作《星期八》的白安也會在同天登台。為滿足年輕世代的期待，舞台上還能看到剛征戰完台北小巨蛋，以融合多元風格廣受歡迎的Marz23，死忠歌迷無數、曾在500趴造成夜排現象的全方位藝人小樂吳思賢，跟近年人氣爆棚的Ozone周子翔同為這天的幾大焦點。

魏如萱。白安。Ozone周子翔。Bii畢書盡。MARZ23。小樂吳思賢。

為了帶給大家更豐富多元的卡司編排，還有從聲林之王踢館賽嶄露頭角的李芷婷、來自馬來西亞，畢業於音樂界高端學府伯克利音樂學院的「都會潮流女聲」Haezee 黃瑋昕、演藝圈公認的影視雙棲氣質女神的林逸欣 Shara、人氣搖滾樂團 TRASH 的鼓手，並且剛發行新作《常伴你左右》的葵剛、獨立樂團Theseus 忒修斯的主唱，擅長以溫暖且具穿透力的高亢嗓音的劉正，以外還有上月才推出了全新概念專輯《太平洋大酒店》的許含光和剛發首支單曲《開始的地方》紀錄11年追夢心境的蕭子墨，讓各大樂迷引頸期待。

12/7將由5組大勢樂團聯手共創「樂團來襲日」，由早前推出第四張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》、多次擠爆500趴的現象級樂團告五人壓軸。其餘陣容包含在華語樂壇擁有指標地位的Tizzy Bac、去年以20周年演唱會締造北高雙蛋秒殺佳績的宇宙人；以及近年歌迷不斷攀升、歌曲傳唱度越來越高的金曲樂團麋先生 MIXER出演，以及受到天王任賢齊的提攜與賞識的新銳樂團PALLAS 帕拉斯。三天活動將超過20組音樂人輪番上陣，絕對讓歌迷心中冒出「這是可以免費聽的嗎？」的強烈念頭。

告五人。麋先生。Tizzy Bac。宇宙人。

最強攤位活動 完成任務好康超多

500趴指定手機vivo帶著全新X300系列極限旗艦降臨，承襲vivo與蔡司長年深度合作的光學實力，X300系列皆搭載蔡司2億超清鏡頭，刷新了行動影像的想像邊界。在500趴現場，民眾只要加入vivo官方好友帳號，即可領取應援棒與闖關卡，透過體驗X300系列手機完成任務挑戰，集滿印章後，便能獲得「再睡五分鐘」飲品兌換券乙張，讓科技與美味同行。

500趴指定用車HINO結合潮流創新精神，引領大家體驗前所未有的大車文化，並展示HIACE露營車，帶著全家人上山下海體驗自由生活。現場追蹤HINO FB/IG/YT並於展區打卡加上 #HINO500趴，即可享好禮扭蛋機會；完成線上問卷，還有機會獲得精美限量潮派帆布袋或主題毛巾。

合作夥伴還有統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」主題，邀八組青年團隊組成超強在地CP團，帶給大家滿滿永續能量與地方風味商品，活動期間線上下單支持青年好物，還能獲得限量好禮；到日立家電攤位完成3關體驗－冰箱鎖鮮拍貼、吸塵器、風速抓抓樂，可兌換限量奶油爆米花乙份，並享受「生活有藝思」質感旋律。

500趴2025合作夥伴。

500趴2025特設「500輯封面展」，感受過目難忘的美好

為響應500輯創刊5周年，500趴2025現場特別設計「500輯封面展」專區，以數十期精美封面喚起顛覆傳統報紙載體的最初感動，由編輯、藝術家、設計師的意志與對各期主題的回應共構這些過目難忘的美好。希望在舉辦盛大派對的同時，也能藉由感性的圖像力量，喚醒我們對於純粹之美的嚮往。

主辦單位於今日公布「演唱會排隊須知」，提醒粉絲配合現場動線與安全規範。活動開始前一小時開放排隊，前30分鐘依指示入場，全時段禁止夜排、佔位、代排及直播行為。請觀眾遵循現場公告與工作人員引導，共同維護觀演安全，讓三天派對又嗨又安心。詳情相關規定請見官網。

邀請您12/5-7周五至周日一起做出這個最好的決定──成為500趴2025精彩派對的一份子。

＊嚴禁夜排、佔位、代排、解壓縮、站板凳等行為，若經發現，將取消相關入場或排隊資格。

500趴2025｜免費入場

活動日期：2025/12/5（五）－12/7（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場（台北市信義區信義路五段7號）

官方網站：https://udn.com/500party/

主辦單位｜500輯、臺北市商業處、台北金融大樓股份有限公司

指定手機｜vivo

指定用車｜HINO

合作夥伴｜統一超商、Hitachi