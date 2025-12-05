快訊

看展使用文化幣享優惠！udnFunLife感恩回饋再加碼上千元好禮

聯合新聞網／ 聯合數位文創
指定期間用文化幣輕鬆入手熱門展覽門票，《蜷川實花展withEiM：彼岸之光，此岸之影》專屬優惠$390元！圖／聯合數位文創提供
指定期間用文化幣輕鬆入手熱門展覽門票，《蜷川實花展withEiM：彼岸之光，此岸之影》專屬優惠$390元！圖／聯合數位文創提供

2025年進入倒數的尾聲，今年度發放的文化幣，你用完了嗎？聯合數位文創推出系列優惠，第一重加入官方LINE@好友，完成互動遊戲即可獲得蜷川實花展及咒術迴戰0展折扣碼，還有機會抽台韓青春三角戀《那張照片裡的我們》電影搶先看的門票！故事講述1977年的桃園中壢，照相館的攝影師愛上了來自韓國的跆拳道教練，此時因一場選舉掀起不平靜風浪，這段相遇在生命中留下遺憾與成長，日前於金馬影展播映時，受到觀眾熱烈迴響。

凡是今年度於udn售票網使用文化幣或購物金消費，就有機會參加第二重活動，抽中精采展演門票與超值好禮，包括KOBO彩色閱讀器、Sony耳罩式耳機，最高價值上千元！《明星養老院》談明星也談人生，方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠、泰國娘娘等人在劇中都有精彩歌舞演出；音樂劇《火神的眼淚》改編自公視同名熱門影集，陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

《明星養老院》2.0 ，將於2026年4月18日、19日在台中中山堂演出。圖／金星文創提供
《明星養老院》2.0 ，將於2026年4月18日、19日在台中中山堂演出。圖／金星文創提供

音樂劇《火神的眼淚》明年一月台北好評加演，票券熱賣中！圖／故事工廠提供
音樂劇《火神的眼淚》明年一月台北好評加演，票券熱賣中！圖／故事工廠提供

由日本官方授權打造的「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，自 2022 年於東京首展起，已在日本各大城市與韓國首爾巡迴，所到之處皆掀起觀展熱潮，吸引大批粉絲朝聖，12月將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，預售雙人票740元、限時不限量的乙骨憂太學生證套票450元，優惠只到12月26日，粉絲絕不可錯過。

「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，將在12月強勢登場！圖／聯合數位文創提供
「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」，將在12月強勢登場！圖／聯合數位文創提供

今年初在日本京都爆紅、社群話題不斷的蜷川實花（Mika Ninagawa）最新大展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，以夢幻絕美的光影空間吸引超過25萬人次參觀。本展海外首站確定登陸台北，於明年1月在華山1914文創園區盛大開幕！這不僅是蜷川實花睽違10年再度於台北舉辦的大型個展，更是她有史以來規模最大的海外展覽。使用文化幣購票享限定折扣回饋，只要390元！更多詳情請洽瘋活動官網，或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」。

