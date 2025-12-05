雙人吃套餐送海鮮盤！夏慕尼星級聯名饗宴　A5和牛、干貝豪華登場

歲末將至，王品集團法式鐵板燒品牌「夏慕尼」即日起至明年1月11日推出星級聯名雙人饗宴，以致敬法國諾曼第米其林餐廳 「Restaurant G.a」行政主廚 David Goerne為發想，端出一系列冬季限定料理；其中包含日本A5和牛、櫻桃鴨胸、北海道干貝與海大蝦等奢華組合，雙人售價3,380元。

這次的聯名靈感，源自先前夏慕尼與主廚 David Goerne 合作的星級鐵板客座餐會。主廚招牌的醬汁功力，是夏慕尼此次延伸的核心。以馬德拉紅酒與桑葚熬製的Gravy，搭配取自「Restaurant G.a 」的精煉小牛高湯，濃郁深邃而富果香，為日本A5和牛與櫻桃鴨胸添上冬日的層次。主廚致敬款的藜麥薏仁飯及帶有溫潤香氣的肉桂蘿蔔泥，則讓整體風味更顯飽滿。

海鮮料理同樣延續主廚靈感。北海道干貝與海大蝦，以酸香爽口的黃檸檬奶油襯托海味，讓鮮甜更加明亮分明。甜點則以經典法式可麗餅收尾，拌入橙香果肉與柑曼怡香橙干邑酒，搭配哈根達斯香草冰淇淋，果香與冰涼交織，讓冬夜氣氛被妝點得更加浪漫。