連5天全單88折！雞湯桑首度插旗桃園　烤鴨餐廳「鴨覓」進駐信義區

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
雞湯桑新推出「明太子炙燒雞肉飯定食」。圖／雞湯桑提供
連鎖拉麵「雞湯桑」即將於12月6日進駐桃園環球A8，將是桃園首間、品牌第10間門市。除了招牌的拉麵品項外，雞湯桑同步推出兩款全新定食。「明太子炙燒雞肉飯定食」將雞腿肉搭配明太子醬，具有炙燒香氣，還有蔥鹽醬與溏心蛋增添風味，每份298元。另款「櫻花柚子雞肉飯定食」則將雞肉以日式柚汁打造清爽滋味，再加上溏心蛋與蔥鹽醬，柔和輕盈，每份298元。

為慶祝新店開幕，12月6日至12月10日到店內用，即享「全單88折」優惠。現場掃碼再領「買1送1券」。12月11日至12月31日，消費並完成打卡任務，即可獲得限量「雞湯桑燈箱」1個。

同樣是新店開幕，御嵿集團旗下烤鴨品牌「鴨覓」，繼大直美麗華店後，將於12月22日於微風南山開設品牌第二間分店。店內以粵式與台式手法相結合，以一鴨多吃的型態，讓民眾享受烤鴨酥脆的外皮與鮮嫩肉質。店內並延續復古的老香港風格，同時新增加多功能宴會包廂，滿足不同客群的使用需求，預計將於12月18日起試營運。

御嵿集團旗下「鴨覓」首度進軍台北信義區。圖／鴨覓提供
雞湯桑新推出「櫻花柚子雞肉飯定食」。圖／雞湯桑提供
