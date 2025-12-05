快訊

沒有富爸爸也能有錢！3星座理財高手...摩羯看長線、他只買會增值東西

中日關係惡化，日本會邁向極端排外主義嗎？

不只是誇獎！OpenAI訓練AI學會「懺悔」 要讓新系統誠實招認錯誤行為

中友聖誕年度壓軸開跑 促銷加碼送與奧樂雞一起過聖誕

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中友聖誕年度壓軸開跑，促銷加碼送，邀請消費者與超人氣奧樂雞一起過聖誕。業者提供
中友聖誕年度壓軸開跑，促銷加碼送，邀請消費者與超人氣奧樂雞一起過聖誕。業者提供

隨著聖誕節將近，中友百貨從4日起推出年度壓軸《聖誕享樂之旅》，期間限定加碼優惠與精選禮品，邀請消費者在冬日燈火中感受最濃厚的節慶氛圍。活動期間還有天天抽萬點家族點數共22名，以及壓軸抽tokuyo花美椅2，總獎值超過20萬元。

看準年末送禮需求，即日起至12月25日推出聖誕促銷，包括全館滿千贈點、首四日品牌日再加碼、10大銀行滿額刷卡禮、獨家奧樂雞聯名會員禮與品牌日加碼；化妝品、家電滿額再贈家族點數等回饋，力度直逼周年慶。

今年聖誕檔期，邀請知名插畫家掰掰啾啾所繪製的超人氣腳色-奧樂雞，陪伴民眾過聖誕，呆萌可愛的造型營造溫暖氛圍。此檔共推出三波奧樂雞聯名會員禮，分別於12日4日至7日、12月13日至14日、12月20日至21日三個周末登場。

憑中友APP或家族卡，當日單筆消費滿1,500元即可兌換指定會員禮，包括好開心收納袋、好心情對杯、好暖心餐袋等實用又具收藏價值的單品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年聖誕節以奧樂雞打造可愛氛圍，同時引進相關企業森形埔里農莊真柏製作大型聖誕花圈，搭配館內大量燈飾，呈現濃厚節慶感。

活動也與陽光社會福利基金會合作舉辦「陽光兌點」義賣，由基金會提供多款布包，會員可用家族點數兌換，點數將全數捐贈；12月20日亦將在1樓廣場舉行義賣活動，邀請民眾用點點善意傳遞大大愛心。

中友百貨今年聖誕檔期，集結四大運動品牌推出年終特賣，即日起至12月17日於B棟13樓文化大廳登場。NIKE冬季特賣全面35折起、new balance精選鞋衣2件5折、PUMA全面48折起、adidas秋冬商品5折起，提供年度最優惠價格，專屬中友家族會員。

同檔更匯集樂高特賣會七折起、萌趣快閃店、人氣DAYKEY DONUT限時快閃，以及12月19日登場的夢幻甜點展等話題品牌，從美食到潮流一次滿足，打造最精彩的聖誕購物盛宴。

活動 聖誕節

延伸閱讀

黃國倫廁所奮戰2小時排出4顆腎結石 寇乃馨見馬桶都是血當場崩潰

《動物方城市2》心中山華麗登場 打造滿滿聖誕氛圍

聖誕最強檔！ 星巴克12／5「全品項85折」+限時「外送買1送1」　CAMA寄杯買22送3

台中免費景點必收！ 審計新村浪漫粉色「foodpanda聖誕樹」超夢幻 熊貓聖誕老人、薑餅屋全都能拍

相關新聞

連5天全單88折！雞湯桑首度插旗桃園　烤鴨餐廳「鴨覓」進駐信義區

連鎖拉麵「雞湯桑」即將於12月6日進駐桃園環球A8，將是桃園首間、品牌第10間門市。除了招牌的拉麵品項外，雞湯桑同步推出...

中友聖誕年度壓軸開跑 促銷加碼送與奧樂雞一起過聖誕

隨著聖誕節將近，中友百貨從4日起推出年度壓軸《聖誕享樂之旅》，期間限定加碼優惠與精選禮品，邀請消費者在冬日燈火中感受最濃...

Apple年度App Store大獎揭曉 17款傑出App獲獎 《Tiimo》專為ADHD患者設計

Apple正式宣布2025年App Store Awards的獲獎名單，隆重表揚17款在技術巧思、創新設計與文化影響力方...

派對就差這一「咖」！Valextra隨身小包Bucket Nano 輕奢歡樂走跳

年終總是特別多的相聚與派對時光，一款小包除可收納重要物品，更是全身造型的重點。義大利精品品牌Valextra推薦了品牌旗...

周杰倫秀胸肌 站台Dior台北101旗艦店節慶酒會

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周...

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。