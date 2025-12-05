Apple年度App Store大獎揭曉 17款傑出App獲獎 《Tiimo》專為ADHD患者設計

Apple正式宣布2025年App Store Awards的獲獎名單，隆重表揚17款在技術巧思、創新設計與文化影響力方面表現傑出的應用程式及遊戲。這些作品不僅豐富了全球數億使用者的日常生活，也體現了App Store作為全球創意與卓越平台的使命。

Apple執行長Tim Cook表示：「每一年，看到開發者如何把最出色的想法變成能豐富人們生活的創新體驗，都令我們深受啟發。今年的得獎者展現了App Store所代表的創意與卓越，也證明世界級的App與遊戲，能在全球各地帶來深遠而實質的影響。」

今年獲獎的應用程式和遊戲，是由App Store編輯團隊從全球45個決選入圍者中精心挑選而出，它們在創新、使用者體驗和設計方面的卓越表現，為Apple生態系帶來了無限可能。

榮獲年度iPhone App大獎的《Tiimo》，是一款專為神經多樣性族群（如ADHD患者）設計的視覺化AI規劃工具。創辦人Melissa與Helene強調，Tiimo的核心目標是將規劃變得「有趣」與「視覺化」，並將生產力與心理健康相結合。作為ADHD患者的Melissa透露，應用程式的設計正是為了解決執行功能上的挑戰。

Tiimo的AI輔助功能能將使用者口述的想法自動轉化為結構化的任務清單，同時利用活潑的小工具和即時活動，將抽象的時間「視覺化」，幫助使用者直觀感知時間流逝。Helene更指出，其AI互動語氣被特意設計成溫和、支持性與非批判性，旨在成為一個友善的朋友，鼓勵使用者，而非帶來壓力。展現了AI如何以更人性化、更具包容性的方式協助使用者達成目標。

其他獲獎的創新App也各具特色：《Detail》的AI剪輯工具讓iPad上的影片製作變得更輕鬆，無論初學者或資深創作者都能快速上手；《Essayist》則在Mac上透過AI處理學術論文中最耗時的格式設定工作，極大地提升了學術寫作的效率。在沉浸式體驗方面，《Explore POV》在Apple Vision Pro上，以令人屏息的Apple Immersive Video帶領使用者走訪世界上最壯觀的景色。

值得一提的是，《Strava》憑藉其在Apple Watch上的俐落設計和即時路段追蹤，有效串聯起整個運動社群，展現了穿戴式裝置的巨大潛力。而《HBO Max》則透過新增美國手語內容和多元娛樂陣容，為串流體驗帶來了更強的包容性，體現了App Store對輔助功能的重視。

而榮獲年度iPhone遊戲大獎的《Pokémon TCG Pocket》，則為寶可夢卡牌對戰帶來了一次格外趣味的進化，展現了經典IP如何透過數位化創新，以及未來科技如何創造全新的遊戲體驗。

《Pokémon TCG Pocket》推出1年以來，已創下7,000萬次下載量的驚人成績。開發團隊的核心設計理念是「輕鬆收集」，遊戲提供玩家每天可免費獲得2包擴充包，確保即使是免費玩家也能持續享受收集的樂趣並維持遊戲平衡性。遊戲的最大魅力則在於其獨特的視覺效果，如動態火焰、3D特效，以及讓玩家彷彿能「進入」卡牌世界的「沉浸式卡片」，這是實體卡牌無法實現的體驗。

其他獲獎遊戲同樣引人入勝：《DREDGE》以詭異又療癒的氣氛，讓iPad使用者沉浸在結合懸疑故事、充滿魅力的釣魚遊戲中；《電馭叛客2077：終極版》則以充滿未來感的科幻都會場景帶來令人驚豔的開放世界體驗；而《WHAT THE CLASH?》則以其傻乎乎、前所未見的比賽方式，讓玩家笑個不停。

在Vision Pro平台，遊戲也找到了新的展現形式：《門雲》巧妙地轉化了「環境」概念，讓玩家感覺彷彿身處於充滿氛圍的解謎空間之中，展現了空間運算的無限可能。

App Store的使命是成為最安全、最值得信賴的應用程式市集，開發者可透過App Store觸及來自175個國家、使用超過40種語言的8億週活躍訪客，使其創意產品連結全世界。