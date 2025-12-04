聽新聞
派對就差這一「咖」！Valextra隨身小包Bucket Nano 輕奢歡樂走跳
年終總是特別多的相聚與派對時光，一款小包除可收納重要物品，更是全身造型的重點。義大利精品品牌Valextra推薦了品牌旗下Bucket Nano緞面款、Bucket Nano亮片款與V-Line Crossbody Vanity包，讓年末造型煥然一新、歡樂走跳。
Valextra過往包款設計常從建築輪廓中得到靈感，本次的Bucket Nano系列正是由Soft Bucket結構脫胎換骨、更輕小所以方便攜帶。其中緞面包款首推明亮的鵝黃色，除可拆卸的緞面內袋可收納小物，內袋並附金色鍊條，也可變化為隨手迷你包。以緞面為底，表面覆以閃爍亮片的Valextra Bucket Nano亮片包則有黑銀雙色，帶來宛如1970年代Disco水晶球般的熱力迷幻，包款外側口袋也可快速抽取輕便卡片，適合搭配高跟鞋或帶戲劇效果的小禮服。
可手提、可肩背的Valextra V-Line Crossbody Vanity包款則使用了柔軟的Millepunte Soft小牛皮，斜開式拉鍊的結構類似硬式化妝箱般的柔軟變形，讓配戴者造型時宛如變身女明星、隨時星光氣場全開。
