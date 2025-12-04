上洋獨家代理 Duralex 《收藏／日常》藝術展 12/4-12/7限定開展

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
消費者完成指定動作即可獲得一枚「幸運許願幣」投進天井許願池，就有機會免費將風靡全球的經典杯款與好運直接帶回家。圖／業者提供
你對玻璃餐具的想像是什麼？是餐桌上的日常的器皿，還是蘊藏藝術價值的收藏品？曾被巴黎裝飾藝術博物館、紐約大都會藝術博物館收藏，擁有「強化玻璃餐具代名詞」美譽的法國經典品牌Duralex，即將迎來品牌創立80周年。

台灣獨家總代理上洋產業（6728）以「別人的收藏即是你的日常」為概念，4日至7日首度在台舉辦《收藏／日常》Duralex 光影共創藝術展，翻轉大眾對餐具的單一定義，讓一杯一皿的藝術與法式生活日常完美共存。

業者表示，4日起更同步開放線上競標「80周年限定Picardie經典系列彩色禮盒」，讓長期支持品牌的粉絲與藏家，有機會將兼具實用性與工藝故事性的全球限量紀念作品納入私人收藏。

Duralex自1945年創立以來，以100%法國製造的強化玻璃工藝與獨樹一格的簡約設計聞名全球，深受米其林餐廳、五星級飯店與全球咖啡品牌青睞，更是法國家庭餐桌上的日常風景。旗下設計更曾獲巴黎裝飾藝術博物館、紐約大都會藝術博物館、紐約現代藝術博物館等國際機構肯定，印證好設計不需張揚，也能在歲月裡自然流動，為藝術與生活增添色彩。

此次期間限定的Duralex《收藏／日常》光影共創藝術展於台北中山區的PPP時尚藝文空間，將Duralex帶進鬧區，讓「藝術走入生活」，打造同時存在美術館風格、趣味與互動的展覽，重新詮釋我們熟悉的日常。

展場循序漸進串起體驗旅程：從欣賞玻璃工藝，到參與光影創作，再將心儀的法式杯款帶回家，讓收藏的概念真正回到生活裡。

現場集結品牌經典系列玻璃杯與超潮新品，每個角落都呈現不同的「法式濾鏡」，讓每一次舉杯、每一道折射，都變得更好看。透過色彩、光影與視覺錯視等巧思，玻璃杯瞬間變成你的創作夥伴，化身為潮人、設計迷與顏值控都會停不下快門的沉浸式體驗，帶領消費者重新想像日常、重新定義收藏。

本次展覽的三大亮點聚焦於品牌八十年的經典傳承與創新體驗。首先，「全色系產品大公開」展示了Duralex從雋永經典到多元色彩的玻璃器皿，不僅有全球咖啡職人最愛的Picardie系列全家族色系，還包含今年與法國同步上市的「晶曜黑」、「冰霧白」時尚新色，以及Versailles、Gigogne、Lys等多款象徵法式生活記憶的系列杯款。

其次，最具參與感的沉浸式「光影互動區」，透過Duralex精湛的杯身線條工藝結合投影技術，讓手中的玻璃杯瞬間化為創作工具，消費者可親手轉動杯子，在空間裡描繪出獨一無二的光影紋理。

最後，現場設有充滿童年儀式感的「解鎖幸運杯底」遊戲，消費者完成指定任務即有機會免費將經典人氣杯款帶回家。

80周年限定驚喜！全球限量Picardie系列珍藏杯款開放線上競標。圖／業者提供
Duralex杯款獲巴黎、紐約多間博物館典藏，展現經典設計在日常亦能成為藝術。圖／業者提供
