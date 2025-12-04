看好耶誕和年底送禮商機！中友百貨推耶誕促銷 優惠可比周年慶

耶誕節接近，台中市中友百貨看準年末送禮需求，即日起至12月25日推出耶誕促銷，包括全館滿千贈點和化妝品、家電滿額再贈家族點數等回饋，優惠可比周年慶。活動期間還天天抽萬點家族點數22名等獎，總值超過20萬元。

中友百貨說，耶誕檔期除了邀請插畫家「掰掰啾啾」繪製奧樂雞，陪伴大家過耶誕，還推出3波奧樂雞聯名會員禮，分別在3個周末登場。只要憑中友APP或家族卡，當日單筆消費滿1500元即可兌換指定會員禮，包括「好開心收納袋」、「好心情對杯」、「好暖心餐袋」等實用單品。

中友百貨企畫處經理簡聰政說，活動也與陽光社會福利基金會合作舉辦「陽光兌點」義賣，由基金會提供多款布包，會員可用家族點數兌換，點數將全數捐贈。20日亦將在1樓廣場舉行義賣活動，邀請民眾用點點善意傳遞大大愛心。