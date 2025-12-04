周杰倫秀胸肌 站台Dior台北101旗艦店節慶酒會

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周杰倫、Dior台灣品牌大使陳庭妮、新生代女星林奕嵐以及新世代國際知名小提琴家陳銳都特地出席。周杰倫穿著由新任創意總監Jonathan Anderson打造的Dior 2026夏季男裝系列，一出場就引起粉絲尖叫，因為這套劍領西裝外套裡面什麼都沒穿！

周杰倫笑說，如果比較害羞的人可能可以內搭T恤，不過身材保持得很好的他大膽地比照模特兒的直接穿上。在成為Dior全球代言人後他曾在拍攝周遊記期間造訪Dior在巴黎彭田大道30號的總店，讓他印象非常深刻。他也在現場歌迷的積極詢問下也透露，新專輯預計明年三、四月的時候就會推出，這也是他獻給歌迷的新年禮物。

台灣品牌大使陳庭妮今天手拿一款全新的蝴蝶結造型手拿包，鍊帶上還有裝飾迷你蝴蝶結，讓她特別驚艷。因為對迪奧先生來說花卉是非常重要的元素，她最喜歡這條裙子裝飾了色彩繽紛的半立體刺繡花朵，搭配的絲質上衣，背部又以非常優雅的方式點綴，讓女性如花般綻放，還透露自己最想入手的是一款麂皮的Lady Dior包。熱愛耶誕節的她早早就裝飾好耶誕樹，並將先生和愛犬Chelsea的禮物也都備好，非常期待一起拆禮物。

新生代女星林奕嵐穿寬鬆的針織學院風運動衫，搭配裝飾立體花朵的優雅長裙，Lady Dior包款上特別裝飾了很有少女感的蝴蝶結。一直積極串起不同聽眾族群的小提琴家陳銳，特別喜歡今天穿的千鳥格西上裝和復古休閒鞋，都是有點老派的經典但又經過當代的詮釋，貼近他自己在音樂上的理念，也是他自己平時會穿著的風格。

呼應節慶系列設計與形象，店鋪櫥窗裝飾以詩意與奇想交織，向大自然之美的園藝藝術致意。金色微型元素與Dior經典符碼共同點綴象徵希望與祝福的聖誕樹、櫥窗、與店內陳列，彷彿一座瑰麗的奇幻世界，跨越現實與夢境。正如全新節慶形象影片，以俏皮的玩心與魔法穿越迷宮，漫步奇幻花園，揭開Dior世界各種驚喜與夢想。

Dior Book Tote和Dior Caro換上金絲線Oblique緹花，充滿精緻高雅的節慶感。華麗優雅的Dioresque Butterfly圖案也以金絲刺繡的方式點綴在經典的Diorstar和Dior Toujours包款上，大膽優雅並存。Lady Dior、D-Journey等經典的熱門包款，以饒富貴族氣息的金屬光澤金色籐格紋小羊皮打造，柔軟輕盈，點綴奪目閃耀的水鑽，是今年最令人想要收到的耶誕禮物。

男士包則以多種不同的形式與比例巧玩Dior Oblique經典圖案，在Saddle郵差包與卡夾等皮件上，以皮革與緹花帆布異材質的結合，賦予經典圖騰令人耳目一新的視覺效果。不論是復古的休閒鞋或是時髦的運動鞋，也都低調地展現出經典Dior Oblique的細節，為即將到來的新的一年邁出令人一代的大膽步伐。