快訊

禁令生效？她見小紅書封鎖一年急問「怎麼翻牆」 晚間網頁掛了顯示1畫面

高雄市長初選在即…遭控8歲兒毆打同學 賴瑞隆回應了

涉貪案高院首開庭…林姿妙喊冤「我沒做壞事」 律師說明3250萬來源

周杰倫秀胸肌 站台Dior台北101旗艦店節慶酒會

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
周杰倫出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
周杰倫出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周杰倫、Dior台灣品牌大使陳庭妮、新生代女星林奕嵐以及新世代國際知名小提琴家陳銳都特地出席。周杰倫穿著由新任創意總監Jonathan Anderson打造的Dior 2026夏季男裝系列，一出場就引起粉絲尖叫，因為這套劍領西裝外套裡面什麼都沒穿！

周杰倫笑說，如果比較害羞的人可能可以內搭T恤，不過身材保持得很好的他大膽地比照模特兒的直接穿上。在成為Dior全球代言人後他曾在拍攝周遊記期間造訪Dior在巴黎彭田大道30號的總店，讓他印象非常深刻。他也在現場歌迷的積極詢問下也透露，新專輯預計明年三、四月的時候就會推出，這也是他獻給歌迷的新年禮物

台灣品牌大使陳庭妮今天手拿一款全新的蝴蝶結造型手拿包，鍊帶上還有裝飾迷你蝴蝶結，讓她特別驚艷。因為對迪奧先生來說花卉是非常重要的元素，她最喜歡這條裙子裝飾了色彩繽紛的半立體刺繡花朵，搭配的絲質上衣，背部又以非常優雅的方式點綴，讓女性如花般綻放，還透露自己最想入手的是一款麂皮的Lady Dior包。熱愛耶誕節的她早早就裝飾好耶誕樹，並將先生和愛犬Chelsea的禮物也都備好，非常期待一起拆禮物。

新生代女星林奕嵐穿寬鬆的針織學院風運動衫，搭配裝飾立體花朵的優雅長裙，Lady Dior包款上特別裝飾了很有少女感的蝴蝶結。一直積極串起不同聽眾族群的小提琴家陳銳，特別喜歡今天穿的千鳥格西上裝和復古休閒鞋，都是有點老派的經典但又經過當代的詮釋，貼近他自己在音樂上的理念，也是他自己平時會穿著的風格。

呼應節慶系列設計與形象，店鋪櫥窗裝飾以詩意與奇想交織，向大自然之美的園藝藝術致意。金色微型元素與Dior經典符碼共同點綴象徵希望與祝福的聖誕樹、櫥窗、與店內陳列，彷彿一座瑰麗的奇幻世界，跨越現實與夢境。正如全新節慶形象影片，以俏皮的玩心與魔法穿越迷宮，漫步奇幻花園，揭開Dior世界各種驚喜與夢想。

Dior Book Tote和Dior Caro換上金絲線Oblique緹花，充滿精緻高雅的節慶感。華麗優雅的Dioresque Butterfly圖案也以金絲刺繡的方式點綴在經典的Diorstar和Dior Toujours包款上，大膽優雅並存。Lady Dior、D-Journey等經典的熱門包款，以饒富貴族氣息的金屬光澤金色籐格紋小羊皮打造，柔軟輕盈，點綴奪目閃耀的水鑽，是今年最令人想要收到的耶誕禮物。

男士包則以多種不同的形式與比例巧玩Dior Oblique經典圖案，在Saddle郵差包與卡夾等皮件上，以皮革與緹花帆布異材質的結合，賦予經典圖騰令人耳目一新的視覺效果。不論是復古的休閒鞋或是時髦的運動鞋，也都低調地展現出經典Dior Oblique的細節，為即將到來的新的一年邁出令人一代的大膽步伐。

法式印花toile de jouy以金色線條細膩無比的圖案，裝飾在各種派對與聚餐必備的白瓷餐具上，迪奧先生所信仰的星星、四葉草、蜜蜂等幸運符碼，則以令人驚喜的方式出現在讓人愛不釋手的耳環和吊飾等配件上，是為彼此獻上滿滿祝福的贈禮首選。

Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革郵差包，86,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革郵差包，86,000元。圖／Dior提供
Lady Dior金色Dioresque Butterfly印花刺繡小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
Lady Dior金色Dioresque Butterfly印花刺繡小型提包，22萬5,000元。圖／Dior提供
陳庭妮出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
陳庭妮出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
巴洛克式懷舊元素與現代優雅元素在Dior 2026度假系列交相輝映。圖／Dior提供
巴洛克式懷舊元素與現代優雅元素在Dior 2026度假系列交相輝映。圖／Dior提供
巴洛克式懷舊元素與現代優雅元素在Dior 2026度假系列交相輝映。圖／Dior提供
巴洛克式懷舊元素與現代優雅元素在Dior 2026度假系列交相輝映。圖／Dior提供
Dior Book Tote金絲線Oblique緹花中型提包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote金絲線Oblique緹花中型提包，11萬元。圖／Dior提供
白色陶瓷綴以金色調Dioresque Butterfly和Dioresque Stella圖案的香氛蠟燭。圖／Dior提供
白色陶瓷綴以金色調Dioresque Butterfly和Dioresque Stella圖案的香氛蠟燭。圖／Dior提供
Dior Ballet金色籐格紋斜紋軟呢露跟高跟鞋，35,000元。圖／Dior提供
Dior Ballet金色籐格紋斜紋軟呢露跟高跟鞋，35,000元。圖／Dior提供
Dior Normandie中型托特包。圖／Dior提供
Dior Normandie中型托特包。圖／Dior提供
Dior棒球帽。圖／Dior提供
Dior棒球帽。圖／Dior提供
B30 Countdown Tech運動鞋。圖／Dior提供
B30 Countdown Tech運動鞋。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents 18K金珍珠母貝鑲鑽戒指，25萬元。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents 18K金珍珠母貝鑲鑽戒指，25萬元。圖／Dior提供
Dior Saddle雀鳥造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle雀鳥造型皮革鑰匙圈，22,000元。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金鑽石耳環，46萬元。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金鑽石耳環，46萬元。圖／Dior提供
小提琴家陳銳出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
小提琴家陳銳出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
Dior Caro金絲線Oblique緹花鍊帶包，96,000元。圖／Dior提供
Dior Caro金絲線Oblique緹花鍊帶包，96,000元。圖／Dior提供
女星林奕嵐出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
女星林奕嵐出席Dior台北101旗艦店節慶酒會。記者／王聰賢攝影
Dior Toujours金屬光澤大型籐格紋皺褶質感小牛皮大型托特包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours金屬光澤大型籐格紋皺褶質感小牛皮大型托特包，14萬5,000元。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花Saddle中型附鏈帶手拿包與金屬金色線Millefiori圖案刺繡J'Adior露跟高跟鞋。圖／Dior提供
金色調Dior Oblique緹花Saddle中型附鏈帶手拿包與金屬金色線Millefiori圖案刺繡J'Adior露跟高跟鞋。圖／Dior提供
法式印花 （toile de jouy）家飾妝點佳節餐桌。圖／Dior提供
法式印花 （toile de jouy）家飾妝點佳節餐桌。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革迷你郵差包，70,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle黑色與藍色Oblique緹花拼接皮革迷你郵差包，70,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours金屬光澤大型籐格紋皺褶質感小牛皮大型托特包，14萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Toujours金屬光澤大型籐格紋皺褶質感小牛皮大型托特包，14萬5,000元。圖／Dior提供

Dior 禮物 蝴蝶

延伸閱讀

露毛了！周杰倫Dior現身大秀V領 古銅肌超性感 新專輯發行時間曝光！

周杰倫站台Dior 西裝外套裡面沒有穿！預告新專輯3月出

周杰倫新專輯卡關！崩潰四連發喊「我覺得有點受夠了」

台灣人有多貼心？山下智久致謝：尊重我和周杰倫的約會

相關新聞

周杰倫秀胸肌 站台Dior台北101旗艦店節慶酒會

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周...

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳...

皇家禮炮26年王者品桶系列最終章！葡萄牙珍稀Colheita波特桶過桶

被譽為「威士忌之王」的皇家禮炮，1953年為慶祝英國女皇伊莉莎白二世加冕而誕生，以21年以上高年份酒液奠定品牌基石。近年...

Google年度會展搜尋排行出爐 台灣設計展、法老展入列

搜尋引擎Google今天公布2025年度台灣「快速竄升展覽」排行榜，由台灣設計展、尚未開展的奇美博物館「埃及之王：法老」...

Ladurée馬卡龍重返台灣想吃再等等 日本費南雪名店首度登台

法國巴黎百年馬卡龍Ladurée暌違9年即將重返台灣市場，這次在美之心的代理下，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都...

周杰倫站台Dior 西裝外套裡面沒有穿！預告新專輯3月出

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。