饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳聖文，以「永續」為題，打造「採花 Gathering Blossoms」限時特展。同時店內也從藝術家的同年記憶出發，將「地瓜」製作成「地瓜草仔粿」、「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」等全新料理，為餐桌帶來溫暖的食趣。

藝術家陳聖文擅長透過編織、刺繡與再生工藝構築詩意空間，作品亦曾多次登上國際舞台，並受多個國際時尚品牌邀請創作，展現出材質重生與時間流動的美學。本次於饗 A Joy打造的特展中，透過「禮盒包材廢棄物」的反思，將布料、金屬、膠膜與緞帶等媒材，打造出結合「牡丹」、「蘭花」、「向日葵」與「梅花」意象的超現實花園，透過永續的語言回應資源與情感的消耗。

同時桌上裝置則延續「花卉」為靈感，運用回收塑膠瓶抽絲再製成透明纖維，再透過3D列印化為花瓶容器，並搭配CN Flower的選花共同呈現，象徵「延續」與「重生」的意義。

在陳聖文的記憶中，「地瓜」的滋味貫穿自我的成長歷程。因此即日起至2月28日期間，饗 A Joy從藝術家的童年回憶出發，設計兩款地瓜元素料理。「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」，以墨西哥料理結合台灣風土，選用油花細緻的爐烤肋眼牛排，搭配有著煙燻香氣的台農 73 號紫地瓜泥，以及日式柚子汁調和的柑橘酸奶，再以芝麻、二荊條與花椒熬製的辣油收尾，具有不同層次的風味轉折。另道「地瓜草仔粿」則呼應記憶中的草仔粿，將地瓜葉汁與油蔥酥揉進外皮，內餡則包入台農57號黃地瓜，鹹香中帶著地瓜甜感與溫柔。