快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯。記者陳睿中／攝影
炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯。記者陳睿中／攝影

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳聖文，以「永續」為題，打造「採花 Gathering Blossoms」限時特展。同時店內也從藝術家的同年記憶出發，將「地瓜」製作成「地瓜草仔粿」、「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」等全新料理，為餐桌帶來溫暖的食趣。

藝術家陳聖文擅長透過編織、刺繡與再生工藝構築詩意空間，作品亦曾多次登上國際舞台，並受多個國際時尚品牌邀請創作，展現出材質重生與時間流動的美學。本次於饗 A Joy打造的特展中，透過「禮盒包材廢棄物」的反思，將布料、金屬、膠膜與緞帶等媒材，打造出結合「牡丹」、「蘭花」、「向日葵」與「梅花」意象的超現實花園，透過永續的語言回應資源與情感的消耗。

同時桌上裝置則延續「花卉」為靈感，運用回收塑膠瓶抽絲再製成透明纖維，再透過3D列印化為花瓶容器，並搭配CN Flower的選花共同呈現，象徵「延續」與「重生」的意義。

在陳聖文的記憶中，「地瓜」的滋味貫穿自我的成長歷程。因此即日起至2月28日期間，饗 A Joy從藝術家的童年回憶出發，設計兩款地瓜元素料理。「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」，以墨西哥料理結合台灣風土，選用油花細緻的爐烤肋眼牛排，搭配有著煙燻香氣的台農 73 號紫地瓜泥，以及日式柚子汁調和的柑橘酸奶，再以芝麻、二荊條與花椒熬製的辣油收尾，具有不同層次的風味轉折。另道「地瓜草仔粿」則呼應記憶中的草仔粿，將地瓜葉汁與油蔥酥揉進外皮，內餡則包入台農57號黃地瓜，鹹香中帶著地瓜甜感與溫柔。

除此之外，饗 A Joy也推出「寶島臻選餅乾禮盒」，內含有台灣造型的「TAIWAN小綠葉芝麻曲奇」、台北101造型的「TAIPEI 101 辣起司曲奇」，還有覆盆子草莓馬林糖、鹽之花奶油曲奇、麵茶花生焦糖夾心等多種品項，每盒1,280元。

「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「向日葵」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「向日葵」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「牡丹」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「牡丹」。記者陳睿中／攝影
地瓜草仔粿。記者陳睿中／攝影
地瓜草仔粿。記者陳睿中／攝影
台灣藝術家陳聖文以「永續」為題，打造「採花 Gathering Blossoms」限時特展。記者陳睿中／攝影
台灣藝術家陳聖文以「永續」為題，打造「採花 Gathering Blossoms」限時特展。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「梅花」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「梅花」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「蘭花」。記者陳睿中／攝影
「採花 Gathering Blossoms」限時特展中的「蘭花」。記者陳睿中／攝影
饗 A Joy推出「寶島臻選餅乾禮盒」，每盒1,280元。記者陳睿中／攝影
饗 A Joy推出「寶島臻選餅乾禮盒」，每盒1,280元。記者陳睿中／攝影

地瓜 藝術家 料理

延伸閱讀

為憂鬱症所苦 劉軒化身「人生教練」教男人如何擁有求救意識

超商遇阿嬤要退6小時前買的關東煮 店員高EQ回一句收服全場

超級食物地瓜吃錯變負擔？營養師揭烹調GI 值落差 想瘦身、控糖「這樣煮」

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

相關新聞

饗 A Joy「肋眼牛排佐紫薯、地瓜草仔粿」上桌！大廳再化身超現實花園

被譽為「全台Buffet天花板」的「饗 A Joy」，今年冬天延續邀請不同世代台灣藝術家共同創作的傳統，邀請台灣藝術家陳...

皇家禮炮26年王者品桶系列最終章！葡萄牙珍稀Colheita波特桶過桶

被譽為「威士忌之王」的皇家禮炮，1953年為慶祝英國女皇伊莉莎白二世加冕而誕生，以21年以上高年份酒液奠定品牌基石。近年...

Google年度會展搜尋排行出爐 台灣設計展、法老展入列

搜尋引擎Google今天公布2025年度台灣「快速竄升展覽」排行榜，由台灣設計展、尚未開展的奇美博物館「埃及之王：法老」...

Ladurée馬卡龍重返台灣想吃再等等 日本費南雪名店首度登台

法國巴黎百年馬卡龍Ladurée暌違9年即將重返台灣市場，這次在美之心的代理下，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都...

周杰倫站台Dior 西裝外套裡面沒有穿！預告新專輯3月出

Dior歡慶歲末佳節，今（12月4）日在台北101 Dior旗艦店以全新節慶裝飾點亮佳節氣氛並舉辦節慶酒會。全球代言人周...

高流17公尺耶誕「金勾TREE」 與港灣夕陽一同入鏡吸睛

高雄流行音樂中心今年推出「高流聖誕趴KMC XMAS」活動，17公尺高耶誕樹「金勾TREE」將於5日點燈；高流表示，耶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。