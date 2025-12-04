皇家禮炮26年王者品桶系列最終章！葡萄牙珍稀Colheita波特桶過桶

被譽為「威士忌之王」的皇家禮炮，1953年為慶祝英國女皇伊莉莎白二世加冕而誕生，以21年以上高年份酒液奠定品牌基石。近年品牌以探索世界頂奢桶藏為使命，打造「王者品桶系列（The Kingdom Collection）」，以26年高年份酒液向世界各大王國的文化與工藝致敬，自推出便備受收藏家關注。

今年登場的系列三部曲最終章——「皇家禮炮王者品桶系列第三代 ——Colheita波特桶限定版」，以葡萄牙壯麗的杜羅河谷、悠長的歷史文化與聞名世界的藍瓷藝術為靈感，為三部曲寫下雋永句點。杜羅河谷是世界最古老的葡萄酒產區之一，陡峭坡地上的葡萄梯田在陽光下閃耀奔流，孕育了葡萄牙釀酒工藝的瑰寶——以單一年份葡萄釀製、產量僅占波特酒約1%的Colheita波特酒。

這片土地的壯闊風景與文化底蘊，讓皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop深受啟發，決定創作一款以葡萄牙國寶酒之最——「Colheita波特酒桶」為核心的全新酒款，奢選26年以上的高年份原酒，調和多間風格迥異的高年份珍稀窖藏，展現層層堆疊的超凡卓越桶藝。

「皇家禮炮26年王者品桶系列第三代」所展現的，不僅是精湛的過桶工藝，更是層層交織的極致調和工藝與選桶哲學。在最終過桶工序之前，Sandy Hyslop奢選多重酒廠熟成26年以上的珍稀原酒，包括來自皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉（Strathila）的二次填裝雪莉桶，賦予酒款馥郁的深色果乾香氣；備受釀酒師青睞Longmorn酒廠的二次填裝雪莉桶與豬頭桶，注入華美辛香料與草本氣息；以及Strathclyde酒廠的珍稀高年份穀物威士忌，為整體增添細膩橡木、香草與堅果香氣。

在充分調和後，酒液最終進入珍稀Colheita波特桶過桶，使高年份酒體綻放更奢華的乾果與辛香料香氣，造就此系列史上最具收藏價值的終章之作。金琥珀色的酒液，不僅象徵葡萄牙皇室文化的璀璨傳承，更展現跨越國界與時代的釀酒工藝結晶。

包裝同樣呼應葡萄牙的人文風景。禮盒以杜羅河粼粼波光、波多城旗幟意象、靜謐酒窖與傳統Rabelo船等元素打造深度敘事；開盒後，象徵葡萄牙藍瓷藝術的鈷藍釉彩瓶身映入眼簾，在光影間呈現厚實且雅緻的質感，宛如一件藝術收藏。

「皇家禮炮王者品桶系列第三代 ——Colheita波特桶限定版」酒精濃度40%，建議售價11,880元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「皇家禮炮王者品桶系列第三代 ——Colheita波特桶限定版」採用象徵葡萄牙藍瓷藝術的鈷藍釉彩瓶身。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康