Ladurée馬卡龍重返台灣想吃再等等 日本費南雪名店首度登台

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée重返台灣市場、首店進駐台北101；日本法式甜點名店「HENRI CHARPENTIER」首度登台，12月5日起快閃新光三越北中南三據點。圖／品牌提供
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée重返台灣市場、首店進駐台北101；日本法式甜點名店「HENRI CHARPENTIER」首度登台，12月5日起快閃新光三越北中南三據點。圖／品牌提供

法國巴黎百年卡龍Ladurée暌違9年即將重返台灣市場，這次在美之心的代理下，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，雖然目前櫃位已經陳列在101，不少民眾特別前往卻撲空，據了解，品牌原訂12月開幕，但因內部營運尚未準備好，目前開幕時間延期未定，有可能延至明年1月開幕。另外，迎接耶誕新年旺季，日本法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」首度正式登台，12月5日起從新光三越A11出發，快閃巡迴北中南，獨家販售現烤出爐費南雪。

Ladurée曾在藍鐘代理下，於2013年在微風廣場開出台灣首店，一度造成排隊風潮，之後也陸續在新光三越信義A9、台中店開設分店，但因當時台灣精品甜點風氣未起，加上馬卡龍並非國人習慣選購的甜點首選、台灣售價又貴，因此新鮮感一過，熱度即降溫，當時代理商也決定在2016年結束代理、撤出台灣市場。

今年在美之心代理下，Ladurée重回台灣市場，首站選在台北101出發，加上2024年登台的PIERRE HERMÉ，將形成馬卡龍兩大名店爭鋒的局面。但不少消費者對馬卡龍在台灣市場依然不樂觀，包括巴黎正宗的馬卡龍甜度是多數台灣人無法接受的程度；一顆要價一百多元的馬卡龍，每盒消費就要千元起跳；剛開店排隊新鮮感熱度後，是否能維持常態購買。

另外，隨著耶誕新年送禮、聚會熱潮，在日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店，接著12月27日起於新光三越台南西門店B2、1月16日起於新光三越高雄左營店3樓、2月12日起於新光三越台中中港店B2接力登場，帶來品牌經典的現烤出爐的費南雪，更推出多款台灣限定伴手禮盒。

HENRI CHARPENTIER經典招牌「費南雪」，年銷售量達3,200萬顆，更連續8年獲金氏世界紀錄「世界第一」的榮耀。除了經典原味外，也有3款暢銷口味：包括「京都・匠抹茶費南雪」、「巧克力風味費南雪」、「神戶二郎草莓費南雪」。

法國巴黎百年馬卡龍Ladurée暌違9年重返台灣市場、首店進駐台北101。圖／IG：Ladurée Taiwan
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée暌違9年重返台灣市場、首店進駐台北101。圖／IG：Ladurée Taiwan
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée重返台灣市場、首店進駐台北101。圖／讀者提供
法國巴黎百年馬卡龍Ladurée重返台灣市場、首店進駐台北101。圖／讀者提供
在日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店，接著巡迴高雄、台中。圖／HENRI CHARPENTIER提供
在日本擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店，接著巡迴高雄、台中。圖／HENRI CHARPENTIER提供
費南雪原味8入禮盒，售價640元。圖／HENRI CHARPENTIER提供
費南雪原味8入禮盒，售價640元。圖／HENRI CHARPENTIER提供

甜點 品牌

