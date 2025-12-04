小提琴家慕特從藝半世紀 奧斯卡得獎樂作獻樂迷

踏上音樂舞台已半世紀的小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）地位始終屹立不搖，2026年1月重訪台北市，為台灣樂迷演奏奧斯卡金像獎得主威廉斯（John Towner Williams）樂作。

慕特與威廉斯2017年起的合作是近年古典樂壇最具話題性跨界結合，慕特成功將威廉斯為她量身創作的「第二號小提琴協奏曲」（Violin Concerto No. 2）和多首經典電影配樂帶上頂級音樂廳舞台，展現古典與跨界交融，挑戰音樂疆界。

根據牛耳藝術今天發布新聞資料，慕特將與指揮家格拉納多斯（Lina González-Granados）及國家交響樂團（NSO）合作，以絕美琴音演繹威廉斯橫跨數十年電影經典，帶領樂迷穿越星際與傳奇。

62歲的慕特13歲時被指揮帝王卡拉揚（Herbert vonKarajan）發掘演出，開啟輝煌音樂生涯，從年輕時以露肩禮服與史特拉底瓦里名琴成為樂迷心中女神至今，慕特演繹作曲家巴赫（Johann Sebastian Bach）、莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）、貝多芬（Ludwig van Beethoven）與布拉姆斯（JohannesBrahms）等經典作品被公認為權威標竿，嚴謹大膽思維讓她的音樂總能超越時代限制。

除古典，慕特也對當代音樂充滿興趣，已為作曲家阿德斯（Thomas Adès）、潘德列茨基（Krzysztof Eugeniusz Penderecki）與黎希特（Max Richter）等發表新作，持續塑造當代小提琴音樂新風景。

慕特1997年成立「安．蘇菲．慕特之友協會」，2008 年成立同名基金會，透過教授大師班率青年巡演、提供樂器及保險、協助找教師、安排試奏與大師班、甚至邀作曲家為優秀青年譜曲，全力支持下一代音樂家，只要被慕特「賞識」，對年輕音樂家的未來音樂生涯可說絕對加分。

對台灣情感格外深厚的慕特曾在接受德國Focus焦點雜誌專訪時，被問及「世界巡演中最特別的一站是哪裡？」時毫不猶豫回答：「台灣！」理由是台灣有大量年輕而熱情的觀眾，對歌劇與古典音樂的喜愛超乎想像。

慕特音樂會2026年1月23日及24日在台北國家音樂廳舉行，由格拉納多斯指揮NSO演出。