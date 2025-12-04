高流17公尺耶誕「金勾TREE」 與港灣夕陽一同入鏡吸睛

快訊

中央社／ 高雄4日電
高雄流行音樂中心推出「高流聖誕趴KMC XMAS」活動，17公尺高耶誕樹「金勾TREE」5日將正式點燈，一路展出至2026年1月4日。（高流提供）中央社
高雄流行音樂中心推出「高流聖誕趴KMC XMAS」活動，17公尺高耶誕樹「金勾TREE」5日將正式點燈，一路展出至2026年1月4日。（高流提供）中央社

高雄流行音樂中心今年推出「高流聖誕趴KMC XMAS」活動，17公尺高耶誕樹「金勾TREE」將於5日點燈；高流表示，耶誕樹配海景已吸引大批民眾拍照打卡，活動將結合現場演出、市集及線上抽獎。

高流今天發布新聞稿表示，「金勾TREE」以紅、綠燈色展現節慶氛圍，並與音浪塔、海音館及珊瑚礁群建築外觀燈效相互呼應；耶誕樹將一路展至明年1月4日展出，每天下午5時30分至晚間11時，每半小時播放3分鐘燈光秀，首場於晚間6時演出，最後一場為10時30分。

高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」地理位置可與港灣夕陽一同入鏡，這是高雄少見能同時欣賞海景與城市燈光的耶誕裝置；近日耶誕樹已吸引民眾搶拍，也帶動周邊飯店推出優惠，包括承億酒店祭出以「金勾TREE」合照即可兌換烘焙品、飲品折扣等活動。

高流說明，「高流聖誕趴」系列活動20日登場，結合市集、街頭藝文及多場音樂演出；「港灣聖誕市集」將於20、21日及24日至28日舉行，音樂演出則分布3大舞台，呈現多元風格。

此外，活動也結合線上抽獎，10至16日只要按讚追蹤高流官方臉書（Facebook），就有機會抽中高雄五星級「承億酒店」價值逾3萬元住宿券及餐飲贈品券、「福容大飯店高雄」與「福容徠旅高雄」住宿券，以及「漢神巨蛋」雙層隨行杯、「漢神百貨」20吋登機箱、「樂購廣場」帆布袋與「夢時代」精選餐券等好禮帶回家。

住宿券 高雄流行音樂中心 飯店 百貨

