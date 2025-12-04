維也納美景宮60件館藏登台 克林姆、席勒真跡史博館看得到

國立歷史博物館今年迎來建館70週年，與奧地利維也納美景宮（Belvedere）共同主辦「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」，於台灣展出克林姆的〈雨後〉、席勒〈向日葵〉等真跡。

美景宮百年花繪名作展今於歷史博物館舉行開幕式，歷史博物館館長洪世佑表示，原先美景宮規劃不借展克林姆真跡，但特別寫信予美景宮館長，才讓克林姆的〈雨後〉真跡來到史博館展出。希望藉由今年度數個特展，讓民眾重新認識史博館。

維也納美景宮策展人法蘭茲・斯摩拉（Franz Smola）表示，民眾只要造訪維也納，幾乎不會錯過18世紀的宮廷建築美景宮，本次將美景宮館藏帶至亞洲，將與民眾分享58幅畫作以及2項大理石藏品。

法蘭茲・斯摩拉也表示，花卉主題在歐洲藝術史上有著深遠的歷史，16、17世紀在義大利與荷蘭尤為興盛，到了19世紀，奧地利維也納成為花卉繪畫重鎮，展覽呈現從植物學、象徵美學再到新藝術的進程，克林姆即是該階段的代表藝術家，由於克林姆多數作品十分脆弱，無法長途運輸，但本次仍展出一件克林姆的作品。

法蘭茲・斯摩拉談到，本次於歷史博物館展出，民眾可以比較歐洲、中國等不一樣的藝術傳統。維也納的花卉繪畫僅有一百多年的歷史，也許無法和中國有著千年歷史的畫作相比，但兩者時代脈絡不同，望東西方能互相啟發。

文化部長李遠談到，植物如稻米、果實能吃，樹幹能做房子，花卉看似什麼都不能做，卻是最容易辨認的物件。而花又是植物生命中最燦爛、短暫的過程，花最能代表生命，有始有終也有最燦爛的時刻，「選擇花作為策展，我想是很厲害的。」

李遠談到，歷史博物館去年重新開張，今年迎來70週年，也以「繁花似錦」4個字贈與國立歷史博物館和維也納美景宮。