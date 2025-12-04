櫻花季參團人次增4倍 歐美長線異軍突起

快訊

中央社／ 台北4日電
據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加4倍，其中歐美等長程線異軍突起，參團人次成長15%。聯合報系資料照
出國賞花蔚為風潮，據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加4倍，其中歐美等長程線異軍突起，參團人次成長15%。

根據交通部觀光署統計，今年1到8月出國人次為1261萬662人次，其中在3到4月的熱門花季出遊人數為293萬8313人次。

雄獅旅遊發布新聞稿表示，櫻花季總是掀起賞花熱潮，這股熱潮也延伸至出境旅遊市場，越來越多國人選擇在3到4月之間出國賞花，就連遙遠的北歐國度丹麥，都看得到粉紅色櫻花海。

雄獅旅遊表示，分析2023年到2025年花季行程商品的參團人次，發現購買3到4月花季行程商品人數逐年提高，甚至2025年參團人次比2023增加4倍之多，顯見越來越多民眾願意「出國賞花」。

此外，雄獅旅遊指出，除日韓花季行程表現穩定外，歐美等長線行程參團人次成長15%，預期2026年將有更多旅客首選歐洲賞花。

雄獅旅遊表示，丹麥哥本哈根海濱的朗格麗尼公園，每年約4月中旬，以壯觀櫻花大道聞名；美國華盛頓也以櫻花聞名，每年3月底到4月初都迎來盛大櫻花節，吸引世界各地遊客。

五福旅遊表示，鎖定韓國旅遊市場推出相關優惠，今年韓國花季行程詢問度較去年成長，顯示旅客對季節性旅遊熱度高。

另外，私享旅遊日前公布高端旅遊的6大關鍵趨勢，包含亞洲奢旅供給全面崛起、千禧世代與Z世代成為奢旅主力、高度客製化成為常態、奢華海上旅程進入爆發期、私人飛機走向市場主流及AI+人性化顧問成為奢旅新模式。

易飛旅遊則宣布，再度攜手日本航空（JAL）旗下新世代頂級航空品牌ZIPAIR，推出2026春節台北直飛東京包機專案，搶攻旅客赴日市場。

