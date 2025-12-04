耶誕禮集合了！香氛蠟燭、輕珠寶、懷舊時計 缺靈感就看這一篇

年末是交換禮物派對的旺季。無論是一款無形有味的香氛蠟燭、見證重要時光的時計、隨身的輕珠寶，又或是實用小皮件，透過精心挑選，最終都將向家人或伴侶獻上真摯心意。

隨身配戴的輕珠寶是種從容享受美好的展現，東方珠寶品牌Qeelin推薦了一系列Wulu Tag吊墜、手鐲或戒指。系列單品結合玫瑰金、品牌高辨識度的「葫蘆」（Wulu）幾何造型，像是風格化的個人名片；其中吊墜分別以玫瑰金或白金鑲嵌鑽石，並以葫蘆造型堆疊創造出幾何般鏤空圖案，另有一只白金鑽戒鑲嵌日本Akoya珍珠、畫龍點睛。

好質感的皮件，不僅可每日穿戴，更可讓生活與工作心情愉悅。萬寶龍（Montblanc）的2025推薦禮品中，首推一組「Happy Holidays 2025 禮品組合」，包含節日賀卡與信封、拆信刀、明信片與貼紙、紙鎮、日曆、筆記本；正合適紀錄下一年的精彩或規劃來年，全球限量100套。

瑞士高CP值、平價機械表品牌MIDO則一口氣推薦了潛水、懷舊等多款主題手表，其中Ocean Star 39以72小時動力鈦游絲機芯搭配香檳金色波浪面盤，像是年末相聚時層層湧現的愉悅情緒；以1970年代「電視機」造型的Multifort TV Big Date則為橢圓形的懷舊表殼「披」上了玫瑰金鍍層，同時12點鐘方向的大日期視窗更讓人清楚意識當下日期，將每一天都過得精彩。