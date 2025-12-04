快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

耶誕禮集合了！香氛蠟燭、輕珠寶、懷舊時計 缺靈感就看這一篇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍推薦了2025 Happy Holiday系列，以想像力成為旅行動力，並透過皮件、鋼筆、配件，留下暖心記憶。圖／MONTBLANC提供
萬寶龍推薦了2025 Happy Holiday系列，以想像力成為旅行動力，並透過皮件、鋼筆、配件，留下暖心記憶。圖／MONTBLANC提供

年末是交換禮物派對的旺季。無論是一款無形有味的香氛蠟燭、見證重要時光的時計、隨身的輕珠寶，又或是實用小皮件，透過精心挑選，最終都將向家人或伴侶獻上真摯心意。

隨身配戴的輕珠寶是種從容享受美好的展現，東方珠寶品牌Qeelin推薦了一系列Wulu Tag吊墜、手鐲或戒指。系列單品結合玫瑰金、品牌高辨識度的「葫蘆」（Wulu）幾何造型，像是風格化的個人名片；其中吊墜分別以玫瑰金或白金鑲嵌鑽石，並以葫蘆造型堆疊創造出幾何般鏤空圖案，另有一只白金鑽戒鑲嵌日本Akoya珍珠、畫龍點睛。

好質感的皮件，不僅可每日穿戴，更可讓生活與工作心情愉悅。萬寶龍（Montblanc）的2025推薦禮品中，首推一組「Happy Holidays 2025 禮品組合」，包含節日賀卡與信封、拆信刀、明信片與貼紙、紙鎮、日曆、筆記本；正合適紀錄下一年的精彩或規劃來年，全球限量100套。

瑞士高CP值、平價機械表品牌MIDO則一口氣推薦了潛水、懷舊等多款主題手表，其中Ocean Star 39以72小時動力鈦游絲機芯搭配香檳金色波浪面盤，像是年末相聚時層層湧現的愉悅情緒；以1970年代「電視機」造型的Multifort TV Big Date則為橢圓形的懷舊表殼「披」上了玫瑰金鍍層，同時12點鐘方向的大日期視窗更讓人清楚意識當下日期，將每一天都過得精彩。

有形、有味的香氛蠟燭則更是團聚時空間的品味法寶，藍鐘集團旗下的Claus Porto出自葡萄牙百年品牌，其「幾何森林」與「萬歲（綠葉）」香調則結合了松木、雪松、柑橘與綠意，同時外盒的彩繪包裝更有如里斯本的彩繪花磚，傳遞了南歐的懷舊、浪漫滿屋。

Claus Porto里斯本頌歌皇家香氛蠟燭「萬歲」，2,280元。圖／藍鐘提供
Claus Porto里斯本頌歌皇家香氛蠟燭「萬歲」，2,280元。圖／藍鐘提供
MIDO Ocean Star 39腕表，MIDO Caliber 72自動上鍊機芯、39毫米、精鋼、時間與日期顯示，35,600元。圖／MIDO提供
MIDO Ocean Star 39腕表，MIDO Caliber 72自動上鍊機芯、39毫米、精鋼、時間與日期顯示，35,600元。圖／MIDO提供
萬寶龍（Montblanc）的「Happy Holidays 2025 禮品組合」，正合適紀錄下一年的精彩或規劃來年，全球限量100套，18萬5,800元。圖／MONTBLANC提供
萬寶龍（Montblanc）的「Happy Holidays 2025 禮品組合」，正合適紀錄下一年的精彩或規劃來年，全球限量100套，18萬5,800元。圖／MONTBLANC提供
Claus Porto里斯本頌歌皇家香氛蠟燭「幾何森林」，2,280元。圖／藍鐘提供
Claus Porto里斯本頌歌皇家香氛蠟燭「幾何森林」，2,280元。圖／藍鐘提供
Qeelin Wulu 18K白金鑽戒，另鑲嵌Akoya珍珠，15萬5,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu 18K白金鑽戒，另鑲嵌Akoya珍珠，15萬5,500元。圖／Qeelin提供
MIDO近日發表了聖誕形象視覺，將旗下表款結合歡樂的聖誕氣氛，圖中為Multifort TV Big Date腕表，35,600元。圖／MIDO提供
MIDO近日發表了聖誕形象視覺，將旗下表款結合歡樂的聖誕氣氛，圖中為Multifort TV Big Date腕表，35,600元。圖／MIDO提供
Qeelin珠寶常推崇將戒指、手鐲堆疊配戴，產生個人風格的變奏。圖／Qeelin提供
Qeelin珠寶常推崇將戒指、手鐲堆疊配戴，產生個人風格的變奏。圖／Qeelin提供

品牌 懷舊 珠寶

延伸閱讀

最強冬季潮物現身！CASIO金屬質感時計新登場

陳其邁：高雄機場部分圍牆將拆 可直接看飛機降落

SABON香氛蠟燭「日常到儀式感」琥珀深棕瓶身全新典藏蠟燭上市

廚房很乾淨卻一直散發異味？可能是這10種常見食物惹禍

相關新聞

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」歡慶10周年！網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起

年末買氣持續升溫，今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，特別攜手肯德基、必勝客、World Gym、We...

維也納美景宮60件館藏登台 克林姆、席勒真跡史博館看得到

國立歷史博物館今年迎來建館70週年，與奧地利維也納美景宮（Belvedere）共同主辦「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展...

櫻花季參團人次增4倍 歐美長線異軍突起

出國賞花蔚為風潮，據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加...

耶誕禮集合了！香氛蠟燭、輕珠寶、懷舊時計 缺靈感就看這一篇

年末是交換禮物派對的旺季。無論是一款無形有味的香氛蠟燭、見證重要時光的時計、隨身的輕珠寶，又或是實用小皮件，透過精心挑選...

棒球迷備戰經典賽應援周邊先準備 New Era「Chinese Taipei系列」登場

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，讓棒球熱潮提升至高點，緊接著明年三月又有國際棒球最高層級賽事，讓全球棒球迷興奮期待的「世...

12米巨型哆啦A夢登陸高雄科工館！哆啦A夢特展盛大展出中

12米巨型哆啦A夢抵達高雄！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》最「大」的亮點— 高達12米的巨型哆啦A夢充氣偶，率領6個好朋友們，登陸國立科學工藝博物館渾天儀前廣場，與大小朋友們同樂！每一隻造型神情逗趣、細節滿滿萌度爆表，吸引現場民眾紛紛拿起手機猛按快門鍵，為盛大展出中的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》增添吸睛亮點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。