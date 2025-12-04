快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」歡慶10周年！網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，攜手10大跨領域品牌推出限定優惠，更網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，攜手10大跨領域品牌推出限定優惠，更網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起。圖／蝦皮購物提供

年末買氣持續升溫，今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，特別攜手肯德基、必勝客、World Gym、WeMo 24H共享機車、KKday、老先覺、潮味決、麵匡匡、指舞春秋、福容大飯店等10大品牌共同推出跨領域優惠，從食衣住行到出國旅遊，滿足消費者多元需求。此外，更網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起。

而蝦皮購物日前宣布將試行「全站大免運」，將於12月6日、12月13日兩天預熱開跑，凡選擇「蝦皮店到店」或「蝦皮店到家」，即可享全站不限店家「無限次免運」優惠，打造最狂年度購物盛事。

為了回饋消費者10年來的支持，蝦皮購物攜手10大品牌推出全方位回饋活動，讓消費者不僅下單享優惠，更能透過「蝦皮寶箱」、「蝦蝦果園」等互動遊戲把好禮帶回家。包括肯德基獻上多重優惠套餐，300元有找即可享用生日炸雞桶；即日起開啟蝦皮寶箱，就有機會獲得五星級的福容大飯店500元APP抵用券，觀看金多蝦年度大賞直播，再抽價值超過2萬元的住宿券；記下World Gym代碼並電話預約，即能體驗單人20天運動會籍；旅遊體驗平台KKday釋出「行程商品」無低消88折券，打開蝦皮寶箱，再抽KKday全站800元滿額折價券、92折滿額券等眾多禮券。

除了10大品牌線上優惠，「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」更集結年度熱銷品牌限時下殺6折起，讓消費者無痛清空年末購物車。12月12日當天，從居家清潔到美妝保養商品皆祭出限時優惠，「Electrolux極適家居空氣清淨機」限時下殺超過5折，優惠價5,111元；「韓國medicube全效多功能美容儀」破盤價8,000元有找 。經典不敗的「Timberland棕色休閒防水中筒靴」12月5日限時優惠價3,111元。

●附註：詳細活動內容以網頁、APP公告為準。

蝦皮購物 品牌 消費者

延伸閱讀

蝦皮也推VIP！12月1日起採邀請制、月費59元

必勝客「比薩12元」！漢堡王豬排堡、肯德基12款點心「通通買1送1」

經營蝦皮賣場掛羊頭賣狗肉 3男地下匯兌遭判刑

2025釜山旅遊熱潮自由行再創國人高峰！KKday年末再推超狂折扣碼「最高折千元」

相關新聞

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」歡慶10周年！網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起

年末買氣持續升溫，今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，特別攜手肯德基、必勝客、World Gym、We...

維也納美景宮60件館藏登台 克林姆、席勒真跡史博館看得到

國立歷史博物館今年迎來建館70週年，與奧地利維也納美景宮（Belvedere）共同主辦「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展...

櫻花季參團人次增4倍 歐美長線異軍突起

出國賞花蔚為風潮，據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加...

耶誕禮集合了！香氛蠟燭、輕珠寶、懷舊時計 缺靈感就看這一篇

年末是交換禮物派對的旺季。無論是一款無形有味的香氛蠟燭、見證重要時光的時計、隨身的輕珠寶，又或是實用小皮件，透過精心挑選...

棒球迷備戰經典賽應援周邊先準備 New Era「Chinese Taipei系列」登場

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，讓棒球熱潮提升至高點，緊接著明年三月又有國際棒球最高層級賽事，讓全球棒球迷興奮期待的「世...

12米巨型哆啦A夢登陸高雄科工館！哆啦A夢特展盛大展出中

12米巨型哆啦A夢抵達高雄！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》最「大」的亮點— 高達12米的巨型哆啦A夢充氣偶，率領6個好朋友們，登陸國立科學工藝博物館渾天儀前廣場，與大小朋友們同樂！每一隻造型神情逗趣、細節滿滿萌度爆表，吸引現場民眾紛紛拿起手機猛按快門鍵，為盛大展出中的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》增添吸睛亮點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。