蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」歡慶10周年！網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起

年末買氣持續升溫，今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，特別攜手肯德基、必勝客、World Gym、WeMo 24H共享機車、KKday、老先覺、潮味決、麵匡匡、指舞春秋、福容大飯店等10大品牌共同推出跨領域優惠，從食衣住行到出國旅遊，滿足消費者多元需求。此外，更網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起。

而蝦皮購物日前宣布將試行「全站大免運」，將於12月6日、12月13日兩天預熱開跑，凡選擇「蝦皮店到店」或「蝦皮店到家」，即可享全站不限店家「無限次免運」優惠，打造最狂年度購物盛事。

為了回饋消費者10年來的支持，蝦皮購物攜手10大品牌推出全方位回饋活動，讓消費者不僅下單享優惠，更能透過「蝦皮寶箱」、「蝦蝦果園」等互動遊戲把好禮帶回家。包括肯德基獻上多重優惠套餐，300元有找即可享用生日炸雞桶；即日起開啟蝦皮寶箱，就有機會獲得五星級的福容大飯店500元APP抵用券，觀看金多蝦年度大賞直播，再抽價值超過2萬元的住宿券；記下World Gym代碼並電話預約，即能體驗單人20天運動會籍；旅遊體驗平台KKday釋出「行程商品」無低消88折券，打開蝦皮寶箱，再抽KKday全站800元滿額折價券、92折滿額券等眾多禮券。

除了10大品牌線上優惠，「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」更集結年度熱銷品牌限時下殺6折起，讓消費者無痛清空年末購物車。12月12日當天，從居家清潔到美妝保養商品皆祭出限時優惠，「Electrolux極適家居空氣清淨機」限時下殺超過5折，優惠價5,111元；「韓國medicube全效多功能美容儀」破盤價8,000元有找 。經典不敗的「Timberland棕色休閒防水中筒靴」12月5日限時優惠價3,111元。

●附註：詳細活動內容以網頁、APP公告為準。