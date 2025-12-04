快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球迷備戰經典賽應援周邊先準備 New Era「Chinese Taipei系列」登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品。圖／New Era提供
New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品。圖／New Era提供

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，讓棒球熱潮提升至高點，緊接著明年三月又有國際棒球最高層級賽事，讓全球棒球迷興奮期待的「世界棒球經典大賽」（WBC），隨著國際賽事氣氛升溫，New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品，讓台灣球迷們穿上應援服飾一起為中華隊加油。

New Era推出的「Chinese Taipei系列」，以品牌經典帽款延伸，系列包含59FIFTY、9FORTY帽款與短袖服飾，以台灣棒球的藍、白、紅色系為主軸，結合棒球縫線、隊徽字體運動視覺語彙展開設計。

推出的帽款以59FIFTY、9FORTY為主角，分別展現比賽日氛圍與潮流搭配風格，59FIFTY帽款以全黑帽身結合白色立體CT刺繡強烈聚焦視線，帽簷以紅、白雙色棒球縫線延伸出運動元素，展現比賽日的熱血氣場。9FORTY帽款推出三款色系，立體CT刺繡中點綴「Fight For Chinese Taipei」語句，象徵球迷始終如一的支持力量，適合日常穿搭與球場應援兼具。

同步推出短袖服飾，以純色色系為基底，背後印上大面積白色CT字樣與棒球縫線圖騰，呼應中華隊的棒球魂，亮眼淺藍字體壓上醒目「Fight For Chinese Taipei」字樣。

New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品，包含帽款與T恤。圖／New Era提供
New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品，包含帽款與T恤。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，940 NE CTBA皇家藍，1,480元。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，940 NE CTBA皇家藍，1,480元。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，5950 NE CTBA黑/皇家藍，1,780元。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，5950 NE CTBA黑/皇家藍，1,780元。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，短袖Tee NE CTBA皇家藍，1,680元。圖／New Era提供
New Era「Chinese Taipei系列」，短袖Tee NE CTBA皇家藍，1,680元。圖／New Era提供

運動 字體 穿搭

延伸閱讀

棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

經典賽／海盜雙星收徵詢 鄭宗哲、陳柏毓都想披中華隊戰袍

影／華航台北-鳳凰城開航 旅美棒球好手林昱珉驚喜現身首航儀式

大專棒球聯賽／王弘彥95球完封勝文化 台東預賽第7勝

相關新聞

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」歡慶10周年！網羅年度熱銷品牌限時下殺6折起

年末買氣持續升溫，今年「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」歡慶在台10周年，特別攜手肯德基、必勝客、World Gym、We...

維也納美景宮60件館藏登台 克林姆、席勒真跡史博館看得到

國立歷史博物館今年迎來建館70週年，與奧地利維也納美景宮（Belvedere）共同主辦「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展...

櫻花季參團人次增4倍 歐美長線異軍突起

出國賞花蔚為風潮，據旅遊業者統計，近3年來購買3到4月花季行程商品的人數逐年提高，2025年參團人次甚至比2023年增加...

耶誕禮集合了！香氛蠟燭、輕珠寶、懷舊時計 缺靈感就看這一篇

年末是交換禮物派對的旺季。無論是一款無形有味的香氛蠟燭、見證重要時光的時計、隨身的輕珠寶，又或是實用小皮件，透過精心挑選...

棒球迷備戰經典賽應援周邊先準備 New Era「Chinese Taipei系列」登場

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，讓棒球熱潮提升至高點，緊接著明年三月又有國際棒球最高層級賽事，讓全球棒球迷興奮期待的「世...

12米巨型哆啦A夢登陸高雄科工館！哆啦A夢特展盛大展出中

12米巨型哆啦A夢抵達高雄！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》最「大」的亮點— 高達12米的巨型哆啦A夢充氣偶，率領6個好朋友們，登陸國立科學工藝博物館渾天儀前廣場，與大小朋友們同樂！每一隻造型神情逗趣、細節滿滿萌度爆表，吸引現場民眾紛紛拿起手機猛按快門鍵，為盛大展出中的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》增添吸睛亮點！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。