棒球迷備戰經典賽應援周邊先準備 New Era「Chinese Taipei系列」登場

中華隊在世界12強棒球賽奪冠後，讓棒球熱潮提升至高點，緊接著明年三月又有國際棒球最高層級賽事，讓全球棒球迷興奮期待的「世界棒球經典大賽」（WBC），隨著國際賽事氣氛升溫，New Era攜手中華棒協CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」應援單品，讓台灣球迷們穿上應援服飾一起為中華隊加油。

New Era推出的「Chinese Taipei系列」，以品牌經典帽款延伸，系列包含59FIFTY、9FORTY帽款與短袖服飾，以台灣棒球的藍、白、紅色系為主軸，結合棒球縫線、隊徽字體、運動視覺語彙展開設計。

推出的帽款以59FIFTY、9FORTY為主角，分別展現比賽日氛圍與潮流搭配風格，59FIFTY帽款以全黑帽身結合白色立體CT刺繡強烈聚焦視線，帽簷以紅、白雙色棒球縫線延伸出運動元素，展現比賽日的熱血氣場。9FORTY帽款推出三款色系，立體CT刺繡中點綴「Fight For Chinese Taipei」語句，象徵球迷始終如一的支持力量，適合日常穿搭與球場應援兼具。

同步推出短袖服飾，以純色色系為基底，背後印上大面積白色CT字樣與棒球縫線圖騰，呼應中華隊的棒球魂，亮眼淺藍字體壓上醒目「Fight For Chinese Taipei」字樣。