LINE貼圖2025榜單揭曉！戀愛兔、吉伊卡哇攻佔榜單 表情回應功能爆紅

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
最強「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登「年度原創貼圖」榜首。圖／LINE提供
LINE貼圖2025年度榜單今正式揭曉，今年榜上角色IP百花齊放，不僅有全年熱度居高不下的吉伊卡哇，也有因社群話題帶動而竄升的新面孔。從榜單變化可看出，用戶偏好逐漸走向「情緒更直接」、「語感更台味」、「互動性更強」的內容，而創作者透過貼圖劇情化呈現、精準中文翻譯與社群擴散，成功吸引各世代用戶共鳴。

今年最受矚目的原創IP非NishimuraYuji的「LOVE RABBIT-戀愛兔-」與Nagano創作的吉伊卡哇莫屬，兩者同步攻下「十大原創貼圖」與「五大原創表情貼」榜單，戀愛兔更奪下「五大原創主題」Top 1。觀察兩大人氣IP的爆紅軌跡，可見其共同關鍵在於長期耕耘、作品更新頻率高，並藉由社群討論加乘熱度，再透過貼近台灣語境的翻譯、諧音梗等進一步深化共鳴。戀愛兔以俏皮情勒語氣、情侶與家人日常作為主要情境，如「你外遇！」、「你不愛我了」等直球式文字，讓用戶在聊天中更能「表演情緒」；吉伊卡哇則以療癒角色與反差萌動作吸粉，創作者Nagano近年不斷拓展角色世界觀，使其萌感與生活化內容在台灣迅速累積人氣。

今年榜單也見到新黑馬突圍，「醜嫩狗勾」與「那隻水母」雙雙擠進前十。醜嫩狗勾以社畜語氣、厭世情緒迅速吸引20世代，用貼圖說出年輕上班族的真實心聲；那隻水母則緊抓時事熱點與社群迷因，以生動創意內容滿足用戶在聊天室「打圖戰」的需求，顯示角色貼圖不再只是可愛陪襯，而是成為年輕人日常溝通的一種語言。

而今年最能反映用戶行為變化的，是「表情貼」市場的爆發。隨著LINE今年上線全新「表情回應」功能，使用方式從單張傳送、插入文字訊息，到直接回應訊息的互動模式皆大幅增加，使表情貼更能傳遞即時反應。平均每月使用表情回應的不重複用戶數已達940萬，而最常被回應的表情為各式「讚」，顯示肯定與鼓勵仍是聊天中最常見的情緒。

今年「年度官方表情貼」冠軍由黃色圓滾滾、被台灣網友暱稱為「地瓜球」的「表情貼小傢伙(暫定)」奪下。其多變表情讓用戶能以最簡潔的方式表達複雜情緒，無論單張、組合或搭配文字，都能帶來強烈趣味性，也反映用戶溝通越來越依賴直覺性的情緒傳遞。

在官方貼圖榜單中，跨界聯名成為近年最明顯的趨勢。國際知名IP紛紛與台灣原創角色合作，例如由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製的「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」、三麗鷗與「變種吉娃娃」合作的「人魚漢頓x變種吉娃娃聯手鬧事動態貼圖」、以及三麗鷗與野生喵喵怪創作者胸毛公寓共同推出的系列聯名作品。這些跨界合作除展現不同風格的創作魅力，也成功打開不同用戶族群，甚至將台灣創作者的作品推向海外市場。台灣創作者累計銷售額也持續刷新，2025年TOP 10已達16億日圓，顯示本土創作能量蓬勃、商機無限。

今年「原創主題榜單」也呈現多元美學：台灣創作者KINGJUN以螢光粉嫩與外星怪誕風格脫穎而出；卡娜赫拉經典角色P助和兔兔持續受到台灣粉絲支持；手遊「崩壞:星穹鐵道」與VTuber hololive也名列榜單。最終，戀愛兔以其粉色浪漫主題榮登榜首，展現愛心滿滿的視覺魅力，成為粉絲每日打開LINE的第一眼幸福來源。

伴隨榜單揭曉，即日起至2025年12月12日23:59期間「2025我的貼圖回顧」活動同步登場，用戶可查看年度貼圖與表情貼使用量、最愛創作者及個人貼圖情緒雷達等分析，反映屬於自己的年度溝通風格。

「2025我的貼圖回顧」正式開跑，限時解密你的年度榜單。圖／LINE提供
「表情貼」因「表情回應」功能上線今年大放異彩，人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首。圖／LINE提供
台灣創作者的IP角色陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度，成為延伸到海外市場的重要力量。圖／LINE提供
表情回應功能大獲用戶喜愛，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」。圖／LINE提供
表情貼多元玩法創意無限，表情貼小傢伙(暫定)榮登官方表情貼年度冠軍。圖／LINE提供
原創主題榜單風格多樣，浪漫療癒、外星怪誕、虛擬角色、冒險手遊皆獲喜愛。圖／LINE提供
