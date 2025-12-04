最強冬季潮物現身！CASIO金屬質感時計新登場

堅硬可靠，透過線條輪廓可展現不同氣質的金屬配件，一向都與陽剛、男人味建立深刻連結。卡西歐旗下G-SHOCK今日發表最新金屬質感的G-Steel系列中尺寸型號GST-B1000，全數又分三款型號面盤，呈現俐落瀟灑的大人味。

工業用的金屬是從自然元素中提煉，經過加工製程展現了人類的智慧結晶。G-SHOCK的全新GST-B1000表款將不鏽鋼加以垂直或環狀的髮絲紋、鏡面拋光等多重工序，為金屬與表款賦予了美感，並退去過往印象的粗獷、硬派印象，更轉為都會風格。

雖然整體視覺可達44.2毫米（表殼寬度），然表款仍能維持11.6mm的舒適感，來自於黏合玻璃工法與小型化模組；延續G-SHOCK的強悍精神，表款結構是以金屬上表圈搭配碳纖維強化樹脂表殼，同時樹脂緩衝零件也安裝在表耳、提升耐震性。