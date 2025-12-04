快訊

GD、王一博紐約地鐵站看秀 香奈兒2026工坊系列 花豹、超人、愛犬齊聚

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
泰國新秀Gemini出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
從獵豹、斑馬、蛇皮虎紋到小狗、瓢蟲、和… 超人？這是香奈兒（CHANEL）2026 Métiers d’Art工坊系列。這場備受矚目的大秀日前於紐約市廢棄的Bower地鐵站月台舉行，是新任總監Matthieu Blazy為香奈兒打造的首個工坊系列，也是他的嶄新創意和香奈兒致力傳承的傳統工藝擦撞出的新火花。

紐約對於香奈兒來說是一個別具意義的城市：創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1931年首度來到這裡、並在1950年代於此籌備回歸時尚圈。而在品牌2002年開始推動傳承法國時裝工藝的工坊系列後，這是繼2005年、2018年傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在大都會博物館的最後一場工坊秀之後，香奈兒第三度在紐約舉辦工坊系列大秀。

模特兒從駛入車廂中走出開場，在月台行走，彷彿紐約日常生活，因為紐約也是Matthieu Blazy職業生涯早期曾生活過且非常熟悉的城市。他認為，這座城市最獨特之處在於其充滿戲劇性的多元個性，「我喜歡讓秀不再是線性的概念。我想創造一種偶然性——就像我們每天上班時不確定轉角會遇到誰。」他在秀後接受外媒訪問時表示。

在紐約地鐵這種超越階級、跨越文化的場域中，Blazy揉合品牌經典的廓形與現代都會女子的態度，捕捉到專屬紐約客的chill（鬆弛感）與不羈，巧妙地致敬了香奈兒女士最初士自由著裝的精神 – 這也使這場大秀想要做到的：無論是精緻的羽毛外套還是休閒的牛仔褲，都自然生動地融入真實的都會生活場景、不再遙遠。

最顯而易見的，無疑是動物主題的大量運用：雖然香奈兒女士也曾穿著動物紋的服裝，不過本季不僅出現了獵豹、斑馬、還有像長頸鹿和老虎的圖騰、裝飾小瓢蟲的套裝、印滿狗狗肖像的裙裝… 。其中一套獵豹紋點的套裝，是Lesage工坊以前所未見的方式手工編織出的斜紋軟呢，Massaro的經典露跟鞋也裝飾了點狀動物紋。

而紐約的鬆弛感，則為此系列注入了巧妙的優雅風趣，展現在Blazy所擅長的奢華工藝與美國通俗文化結合上。觀光客必買的「I愛NY」T恤，以綴滿精緻亮片的版本呈現；穿在Clark Kent書呆風格西裝下的則是超人圖騰針織衫。他還以丹寧打造內衣，並結合複雜的刺繡工藝重現了1930年代的內襯裙；美式伐木工的法蘭絨襯衫原來是華麗的羊毛圈圈斜紋軟呢；看似普通的舒適牛仔褲，竟然是淺藍色的精緻絲綢。

這個系列鮮明活潑的色彩衝擊，延續了2026春夏系列對強烈色彩的運用。除了大量吸引人目光的紅色，還有亮眼的鈷藍、鮮豔的橙色、濃鬱的綠。紅色、白色和藍色交織出現在許多造型上，讓人想起美國國旗的配色。也因為地鐵是個讓人行走而不是駐足的場域，許多服裝的內側以香奈兒的鏈條加重下擺，使布料在行走間形成優雅的垂墜感，洋裝裙擺和包包上大量流蘇的運用也讓步履自然生姿。

讓許多人看完就立刻想要擁有的配件包款，以手拿包與小型的Minaudières為主，包括塗琺瑯花生、蘋果、松果、牡蠣造型小提包，還有充滿玩心的立體長頸鹿和貓咪造型方形側背包。而善用羽毛的Blazy還巧妙創造了一只超巨大的華麗羽扇，並將舞會感的羽毛長裙與卡其褲完美結合。

這些輕鬆融入日常生活的精緻衣飾，成功地將Montex、Goossens、Lemarié、Lesage、Maison Michel、Massaro等le19M工坊的精湛法國工藝與流行文化結合，被認為在優雅、低調與慾望感之間找到了絕佳平衡。這場充滿自信的瀟灑「地下鐵之旅」更被視為香奈兒新時代的開端。

包括主演本次大秀前導預告的香奈兒品牌大使A$AP Rocky與瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、品牌大使G-DRAGON、克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、辛芷蕾、王一博，以及品牌好友李沐、女星梅格萊恩（Meg Ryan）、音樂人瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）皆出席看秀。

經典的觀光客T恤以綴滿亮片的刺繡方式打造。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d’Art工坊系列於紐約舉辦。圖／香奈兒提供
顆粒狀的質感讓人想起蛇林但大膽彩色花紋則由如老虎。圖／香奈兒提供
Jon Bon Jovi出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
擁有四肢與立體頭的貓咪造型菱格紋翻蓋包。圖／香奈兒提供
卡奇褲與羽毛長裙的的結合意外和諧。圖／香奈兒提供
克拉克式的套裝裡面藏著超人圖案毛衣，充滿流行文化的幽默。圖／香奈兒提供
點綴瓢蟲刺繡的白色套裝。圖／香奈兒提供
李沐出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
鮮豔紅色套裝裝飾走起路來搖曳生姿的流蘇。圖／香奈兒提供
Matthieu Blazy謝幕。圖／香奈兒提供
瑪格麗特庫利出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
豹紋圖案洋裝與貓首造型帽子令人會心一笑。圖／香奈兒提供
紐約著名的摩天大樓天際線以刺繡方式出現在裙子上，猶如夜景。圖／香奈兒提供
紅白藍三色的組合讓人想起美國國旗的配色。圖／香奈兒提供
以男裝為靈感的復古紳士褲裝。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
許多看似是牛仔布料的材質其實都是淺藍色的絲綢。圖／香奈兒提供
豹紋圖案套裝是以嶄新手法製作的斜紋軟呢。圖／香奈兒提供
擁有四肢與立體頭的長頸鹿造型菱格紋翻蓋包。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
G-DRAGON出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
A$AP Rocky出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒2026 Métiers d’Art工坊系列於紐約舉辦。圖／香奈兒提供
王一博出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
Meg Ryan出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
綴滿小狗肖像圖案的套裝充滿紐約風格的幽默。圖／香奈兒提供
動物圖騰與鮮豔色彩是這一季的重點。圖／香奈兒提供
辛芷蕾出席香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
