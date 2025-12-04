GD、王一博紐約地鐵站看秀 香奈兒2026工坊系列 花豹、超人、愛犬齊聚

從獵豹、斑馬、蛇皮虎紋到小狗、瓢蟲、和… 超人？這是香奈兒（CHANEL）2026 Métiers d’Art工坊系列。這場備受矚目的大秀日前於紐約市廢棄的Bower地鐵站月台舉行，是新任總監Matthieu Blazy為香奈兒打造的首個工坊系列，也是他的嶄新創意和香奈兒致力傳承的傳統工藝擦撞出的新火花。

紐約對於香奈兒來說是一個別具意義的城市：創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1931年首度來到這裡、並在1950年代於此籌備回歸時尚圈。而在品牌2002年開始推動傳承法國時裝工藝的工坊系列後，這是繼2005年、2018年傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在大都會博物館的最後一場工坊秀之後，香奈兒第三度在紐約舉辦工坊系列大秀。

模特兒從駛入車廂中走出開場，在月台行走，彷彿紐約日常生活，因為紐約也是Matthieu Blazy職業生涯早期曾生活過且非常熟悉的城市。他認為，這座城市最獨特之處在於其充滿戲劇性的多元個性，「我喜歡讓秀不再是線性的概念。我想創造一種偶然性——就像我們每天上班時不確定轉角會遇到誰。」他在秀後接受外媒訪問時表示。

在紐約地鐵這種超越階級、跨越文化的場域中，Blazy揉合品牌經典的廓形與現代都會女子的態度，捕捉到專屬紐約客的chill（鬆弛感）與不羈，巧妙地致敬了香奈兒女士最初士自由著裝的精神 – 這也使這場大秀想要做到的：無論是精緻的羽毛外套還是休閒的牛仔褲，都自然生動地融入真實的都會生活場景、不再遙遠。

最顯而易見的，無疑是動物主題的大量運用：雖然香奈兒女士也曾穿著動物紋的服裝，不過本季不僅出現了獵豹、斑馬、還有像長頸鹿和老虎的圖騰、裝飾小瓢蟲的套裝、印滿狗狗肖像的裙裝… 。其中一套獵豹紋點的套裝，是Lesage工坊以前所未見的方式手工編織出的斜紋軟呢，Massaro的經典露跟鞋也裝飾了點狀動物紋。

而紐約的鬆弛感，則為此系列注入了巧妙的優雅風趣，展現在Blazy所擅長的奢華工藝與美國通俗文化結合上。觀光客必買的「I愛NY」T恤，以綴滿精緻亮片的版本呈現；穿在Clark Kent書呆風格西裝下的則是超人圖騰針織衫。他還以丹寧打造內衣，並結合複雜的刺繡工藝重現了1930年代的內襯裙；美式伐木工的法蘭絨襯衫原來是華麗的羊毛圈圈斜紋軟呢；看似普通的舒適牛仔褲，竟然是淺藍色的精緻絲綢。

這個系列鮮明活潑的色彩衝擊，延續了2026春夏系列對強烈色彩的運用。除了大量吸引人目光的紅色，還有亮眼的鈷藍、鮮豔的橙色、濃鬱的綠。紅色、白色和藍色交織出現在許多造型上，讓人想起美國國旗的配色。也因為地鐵是個讓人行走而不是駐足的場域，許多服裝的內側以香奈兒的鏈條加重下擺，使布料在行走間形成優雅的垂墜感，洋裝裙擺和包包上大量流蘇的運用也讓步履自然生姿。

讓許多人看完就立刻想要擁有的配件包款，以手拿包與小型的Minaudières為主，包括塗琺瑯花生、蘋果、松果、牡蠣造型小提包，還有充滿玩心的立體長頸鹿和貓咪造型方形側背包。而善用羽毛的Blazy還巧妙創造了一只超巨大的華麗羽扇，並將舞會感的羽毛長裙與卡其褲完美結合。

這些輕鬆融入日常生活的精緻衣飾，成功地將Montex、Goossens、Lemarié、Lesage、Maison Michel、Massaro等le19M工坊的精湛法國工藝與流行文化結合，被認為在優雅、低調與慾望感之間找到了絕佳平衡。這場充滿自信的瀟灑「地下鐵之旅」更被視為香奈兒新時代的開端。