12米巨型哆啦A夢登陸高雄科工館！哆啦A夢特展盛大展出中

12米巨型哆啦A夢抵達高雄！聯合數位文創主辦，由AllRightsReserved在Fujiko Pro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》最「大」的亮點— 高達12米的巨型哆啦A夢充氣偶，率領6個好朋友們，登陸國立科學工藝博物館渾天儀前廣場，與大小朋友們同樂！每一隻造型神情逗趣、細節滿滿萌度爆表，吸引現場民眾紛紛拿起手機猛按快門鍵，為盛大展出中的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》增添吸睛亮點！

除此之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》特別攜手合作科工館和各大百貨，透過設置於高雄、台南、屏東的6座景點「任意門」藝術裝置，邀請民眾和觀光旅客以全新視角探索城市。許多大小朋友心中最憧憬的秘密道具「任意門」將不再只存在於動畫及漫畫中的想像，《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》陸續在高雄、台南、屏東設置6座實體任意門，邀請大家走進哆啦A夢的奇幻世界！不需要複雜的交通路線，只要一扇任意門，就能走訪各大景點，包含欣賞蓮池潭風光的「龍虎塔」、感受海風與節奏交織的「高雄流行音樂中心」、串聯海港的最長旋轉橋—「大港橋」、登上高雄之巔「85大樓」、穿越回古都時光的台南「安平古堡」、感受靜謐與文化氛圍的屏東「演武場」，這些景點結合哆啦A夢風格重新繪製後，被賦予了嶄新的樣貌，將為民眾帶來截然不同的旅遊體驗。

即日起至2026年2月22日止，只要在科工館1F、漢神百貨B2、夢時代B2、高雄大遠百6F、MITSUI OUTLET PARK 台南1F、屏東太平洋6F，和其中3座任意門裝置物合照，於 Instagram 或 Facebook 上加入指定標記並設定公開，至《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》展覽出口出示貼文，即可兌換限量「高雄版紀念徽章」乙枚（每日限量50個，送完為止），詳細任意門點位資訊、活動辦法請見 活動官網 。

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》特別攜手合作科工館和各大百貨，邀請民眾和觀光旅客以全新視角探索台南、高雄、屏東景點。圖／聯合數位文創提供

喜歡哆啦A夢的粉絲們，千萬別錯過目前正於科工館2F特展廳登場的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》，現場將展出超過100種1︰1等身大的造型哆啦A夢，更有巨型漫畫牆、放大版單行本與大長篇漫畫系列、沉浸式微型劇院、藤子・F・不二雄老師復刻工作桌等完整豐富內容，還有高雄限定周邊商品，讓每位觀展者共同回味經典，重新感受哆啦A夢的精彩篇章。購票請至 udn售票網 、 Klook ，更多展覽資訊敬請依官方FB、IG公告內容為主。

漫畫單行本展區、100%哆啦A夢造型樂園，以及藤子・F・不二雄老師的工作室等完整豐富內容，於高雄科工館展出中。圖／聯合數位文創提供

100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站

展覽日期｜2025/11/14-2026/2/22

展覽時間｜09:00-17:00 (2/14-22春節延長至18:00，週一不休館，2/16除外)

展覽地點｜國立科學工藝博物館2樓特展廳（高雄市三民區九如一路720號）

主辦單位｜聯合數位文創

協力夥伴｜AllRightsReserved、Fujiko Pro、Animation International

贊助單位｜玉山金控

場地支持｜國立科學工藝博物館

購票資訊｜ udn售票網 、 Klook

展覽官方網站｜ https://uevent.udnfunlife.com/2025doraemon

展覽官方粉絲專頁｜ https://www.facebook.com/doraemon100kaohsiung