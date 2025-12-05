Tree Top樹頂果汁：自然、純粹、每一口都是甘甜的承諾

圖／BABI寶貝國際 提供

無添加糖的堅持：讓果汁回歸最自然的樣貌

自1960年創立以來，Tree Top始終堅持以優質蘋果製成每一瓶蘋果汁，嚴選果實只為保留純粹的果香。多年深耕台灣市場，Tree Top秉持品牌三大核心價值：Truth（誠信）、Trust（可靠）、Transparency（公開透明），成為消費者心中值得信賴的果汁品牌。

在果汁市場競爭激烈的年代，保留水果原味、成分簡單及無添加糖的果汁成了一種難得的奢侈。Tree Top 是果農對土地與果實真誠以待的延伸並且將果實的原味完整地封存在每一瓶果汁裡。這份堅持，讓「無添加糖」不再只是標籤，而是果園與消費者之間的信任。

Tree Top 的果汁總能讓人放心飲用，因為它不只是一瓶果汁，更是一種對自然的尊重、一份對消費者的承諾。當水果最原始的生命力在舌尖綻放的瞬間，這種純淨的味道，也正是Tree Top 想帶給世界的禮物。

Tree Top 相信，飲品可以改變生活的節奏。當一杯「值得您信賴的果汁」成為早晨的開始，或是午後小憩的陪伴，它提醒著我們：真正的甜，不是來自額外添加的糖，而是來自水果本身。

Tree Top的理念由果汁延伸至其他相關的產品上，而這股忠於原味的風潮，不僅是一種新生活選擇，更是一種價值觀的轉變。

讓果農自豪的果汁

堅持使用優質水果來製造每一瓶果汁，每顆水果經過嚴格篩選、品管後，才能至工廠製成樹頂果汁，因此多年持續蟬連美國第一大品牌，成為全美最值得信賴的品牌之一。

冬日讓樹頂蘋果汁更好喝的方法 : 將蘋果汁倒入可加熱的容器中微微加熱，再視個人喜好加入適量肉桂粉、薑粉或是檸檬片後飲用，一杯就能暖進心裡。

⚠️提醒：加熱時間應視份量和微波爐功率而定，加熱後請小心拿取，以免燙傷。

清爽無負擔的果汁氣泡飲

樹頂氣泡飲含有至少10%果汁且無添加人工色素，在色澤的呈現上是純正的淡雅，而細緻氣泡讓口感清新，冷藏後飲用能夠呈現最佳的風味和口感，更是其他風味蘇打飲絕佳的替代品。

茶香濃郁水果茶

當樹頂果汁遇上現萃茶，西方與東方的完美融合，風味香甜清爽，茶香濃郁、果味鮮明、層次豐富，冷藏後飲用沁涼解渴。

讓果汁不只是果汁的機能綜合果汁

果汁中額外添加膠原蛋白或葉黃素，在喝果汁的同時也喝得到美麗。

100% 蘋果製成的蘋果片

每25公克樹頂蘋果片等於一顆直徑約7公分的蘋果，整顆帶皮美國蘋果烘烤而成非油炸，保留完整膳食纖維。無額外添加糖、色素及香料，原味、原色、低脂、低鈉，完美烘製。

當你下一次舉杯時，試著慢慢品味那股果香。那不只是飲品，而是一種與土地對話的方式，一種讓生活重拾純粹的儀式感。

