國泰世華《2026大港開唱》卡友可優先購票 再享「瘋大港」最高10%回饋

國泰世華銀行繼年初擔任台灣指標性音樂祭「大港開唱」贊助夥伴後，宣布將持續冠名支持《2026大港開唱Ｘ國泰世華銀行》，再次與大港開唱夢幻連動。活動將於2026年3月21、22日於高雄駁二藝術特區迎來20周年重磅慶典，預計吸引國內外樂迷熱情回流。為讓卡友搶先參與盛事，國泰世華CUBE信用卡將於12月16日中午12點開放優先購票，同日下午3點起，民眾亦可透過國泰優惠App，以小樹點（信用卡）限量兌換套票購買資格，享受多重購票與回饋優惠。

大港開唱連年創下完售紀錄，繼日前宣布「視覺系」先驅藝人陽帆首登台引發熱議，今再公布新一波卡司，包括落日飛車、滅火器等10組知名樂團都將加入演出陣容。此次一般預售票將於2025年12月18日中午12點正式開賣，而CUBE信用卡卡友則可提前於12月16日透過拓元售票系統「『2026大港開唱Megaport Festival』大港人 × 國泰世華CUBE信用卡友優先購專區」搶先購買，每筆最高可購4張，售完為止。

此外，國泰世華也同步提供小樹點(信用卡)兌換購票序號服務。自12月16日下午3點起，持卡人可於國泰優惠App以1點小樹點（信用卡）兌換專屬購票序號，每人最多可換2組，取得序號後即可前往拓元指定頁面，以國泰世華信用卡購買「國泰世華大樹套票」，套票內容包含大樹雙日聯票1張與限定聯名周邊。

為提升參加者現場體驗，國泰世華特別規劃多項CUBE信用卡卡友現場專屬限定福利，包括「專屬兌換手環通道」、「周邊商品快速通道」等便捷措施，讓卡友能更順暢入場並快速取得限量商品，持卡人還可享大港開唱聯名商品9折優惠。

為讓樂迷暢玩高雄，國泰世華今年也再度啟動限定「瘋大港」快閃權益，於指定期間切換該回饋權益並在指定通路消費，就能享有3.5%至10%小樹點（信用卡）回饋。三波段優惠涵蓋拓元售票、周邊商品預購、Klook訂購、指定飯店住宿與交通服務，甚至延伸至周邊商家，完整覆蓋樂迷的旅遊與消費需求。相關活動辦法與最新優惠資訊，官方建議持續關注國泰世華銀行官網更新。

國泰世華強調，品牌始終秉持以客戶為核心的理念，除提供全面的金融服務外，也透過多元卡友專屬活動回饋消費者。除了購票優勢與信用卡回饋方案外，亦持續舉辦「大樹下舞台」活動，打造大港開唱限定的免費舞台，邀請更多樂迷一同蒞臨現場，深入感受音樂、土地與文化交織而成的熱情能量。