快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

風靡洛杉磯、紐約的BLACKPINK快閃店要來了！12月13日登陸台北開展

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店，將於今年12月降臨台北，12月13日至28日在微風南山4樓展開。圖／摘自IG：jennierubyjane、主辦單位提供
今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店，將於今年12月降臨台北，12月13日至28日在微風南山4樓展開。圖／摘自IG：jennierubyjane、主辦單位提供

BLINKs注意，今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店，將於今年12月降臨台北。12月13日至28日在微風南山4樓展開，將推出BLACKPINK攜手New Era、美國職棒大聯盟（MLB）與法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）的限定聯名單品，現場還有IG打卡裝置，讓你置身BLACKPINK的專屬天地。另外，Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開，SOGO指出，開展首日有超過1,000名粉絲來逛展，接下來周末假日將有「台北城市字樣」限量商品，預估將再吸引一波的人潮。

這次「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手全球知名運動商品平台Fanatics及潮流娛樂平台Complex共同推出，將BLACKPINK經典粉黑元素與美國職棒大聯盟MLB、巴黎聖日耳曼足球俱樂部PSG，以及New Era的運動活力融合，打造出一系列結合K-POP音樂能量與運動精神的潮流單品。

聯名系列包括連帽大學T、T-Shirt、棒球帽等多款服飾，更將各大知名球隊包括：洛杉磯道奇隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、紐約大都會隊以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部，各隊經典配色與BLACKPINK專屬粉黑混搭。

除了限量聯名單品，台北快閃店也打造BLACKPINK品牌體驗空間，現場設有「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection主題打卡點，讓粉絲能盡情洗版社群。快閃店也準備了限量專屬好禮，消費滿3,000元，即可獲得BLACKPINK限定紙圓扇一個；只要在店內任一打卡點拍照並上傳至個人社群媒體，出示給現場工作人員確認後，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙一張。

「BLACKPINK IN YOUR AREA」台北快閃店採現場抽號制，至快閃店現場透過官方LINE抽號碼牌，於快閃店每日營業時間11:00開放抽號，詳細入場資訊可關注官方消息。

「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手Fanatics、Complex共同推出，與各大知名球隊推出聯名系列。圖／摘自IG：Fanatics、Complex
「BLACKPINK IN YOUR AREA」台北站聯名商品與售價。圖／主辦單位提供
「BLACKPINK IN YOUR AREA」台北站聯名商品與售價。圖／主辦單位提供
Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開。圖／SOGO提供
Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開。圖／SOGO提供
Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開。圖／SOGO提供
Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開。圖／SOGO提供

BLACKPINK

延伸閱讀

BLACKPINK Lisa現身首爾LV紅毯 回歸「空氣瀏海」造型再掀話題

市民證DIY必衝！《動物方城市2》快閃店落腳南港 「市中心候車亭」神還原、同框茱蒂尼克「登日報」

BLACKPINK新加坡旋風 拉抬文化旅遊收益

IKEA天母快閃店11/29開幕！近200項單品帶來節慶居家新靈感

相關新聞

國泰世華《2026大港開唱》卡友可優先購票 再享「瘋大港」最高10%回饋

國泰世華銀行繼年初擔任台灣指標性音樂祭「大港開唱」贊助夥伴後，宣布將持續冠名支持《2026大港開唱Ｘ國泰世華銀行》，再次...

風靡洛杉磯、紐約的BLACKPINK快閃店要來了！12月13日登陸台北開展

BLINKs注意，今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Coll...

7-ELEVEN水煮蛋來了「免剝殼黃金蛋」單顆18元 熱食業績破千萬再衝高

7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，並推出蒸烤雙吃「馬鈴薯...

7-ELEVEN搶攻「熱鍋夾經濟」 免剝殼水煮蛋限定門市搶先吃

統一超（2912）7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，並推...

停業原因曝光！米其林1星Longtail現址租約到期 店家：另覓新址再回歸

開業於2017年7月21日、自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀的「Longtail Restaura...

冬天保暖必選羽絨外套？ 行家推「平價Gore-Tex衝鋒衣」不到2千高CP值

東北季風發威全台變成凍蕃薯，近日最低氣溫降至12度左右，民眾出門都穿起厚外套禦寒，不過冬天保暖除了…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。