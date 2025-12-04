風靡洛杉磯、紐約的BLACKPINK快閃店要來了！12月13日登陸台北開展

BLINKs注意，今年7月在洛杉磯與紐約引爆話題的「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection快閃店，將於今年12月降臨台北。12月13日至28日在微風南山4樓展開，將推出BLACKPINK攜手New Era、美國職棒大聯盟（MLB）與法國足球豪門巴黎聖日耳曼（PSG）的限定聯名單品，現場還有IG打卡裝置，讓你置身BLACKPINK的專屬天地。另外，Rosé快閃店12月2日起至12月15日SOGO復興館9樓展開，SOGO指出，開展首日有超過1,000名粉絲來逛展，接下來周末假日將有「台北城市字樣」限量商品，預估將再吸引一波的人潮。

這次「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection，由BLACKPINK攜手全球知名運動商品平台Fanatics及潮流娛樂平台Complex共同推出，將BLACKPINK經典粉黑元素與美國職棒大聯盟MLB、巴黎聖日耳曼足球俱樂部PSG，以及New Era的運動活力融合，打造出一系列結合K-POP音樂能量與運動精神的潮流單品。

聯名系列包括連帽大學T、T-Shirt、棒球帽等多款服飾，更將各大知名球隊包括：洛杉磯道奇隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、紐約大都會隊以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部，各隊經典配色與BLACKPINK專屬粉黑混搭。

除了限量聯名單品，台北快閃店也打造BLACKPINK品牌體驗空間，現場設有「BLACKPINK IN YOUR AREA」League Collection主題打卡點，讓粉絲能盡情洗版社群。快閃店也準備了限量專屬好禮，消費滿3,000元，即可獲得BLACKPINK限定紙圓扇一個；只要在店內任一打卡點拍照並上傳至個人社群媒體，出示給現場工作人員確認後，即可獲得BLACKPINK紀念貼紙一張。