7-ELEVEN搶攻「熱鍋夾經濟」 免剝殼水煮蛋限定門市搶先吃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN瞄準「熱鍋夾經濟」免剝殼「黃金水煮蛋」限定門市搶先吃。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN瞄準「熱鍋夾經濟」免剝殼「黃金水煮蛋」限定門市搶先吃。7-ELEVEN／提供

統一超（2912）7-ELEVEN熱食自助區今年獨家打造蒸食設備，陸續於限定門市販售「蒸玉米」、免剝殼「動福滷蛋」，並推出蒸烤雙吃「馬鈴薯」等差異化商品結構，創造全新熱食成長動能，今年已創下千萬業績。自即日起於3間門市率先開賣「黃金水煮蛋(售價18元)」，選用在地優質蛋品，主打免剝殼、少調味，預計明年第一季擴大至其他門市販售，持續提供多元即食熱食選擇。

7-ELEVEN瞄準近年補充蛋白質分眾化的健康趨勢，門市販售吊掛溏心蛋、滷蛋白丁、水煮蛋、半熟蛋、動福滷蛋等即食商品，為擴大熱食自助區客群，即日起全新限店販售──「黃金水煮蛋(售價18元)」，減少調味讓老人小孩也能安心食用，烹調過程衛生安全，經專業自動設備去殼、高溫滅菌及真空包裝配送到門市、以專利設備加熱販售，並有鹽包可自行調整風味，即日起也推出「黃金組合」黃金水煮蛋(售價18元)搭配玉米(售價55元)合購65元優惠，目前限定北部3間門市搶先開賣，歡迎消費者嚐鮮體驗。

7-ELEVEN熱食自助區去年整體突破50億元業績，隨著冬季氣溫逐漸下降，關東煮業績持續滾燙！即日起至12月23日7-ELEVEN也祭出「關東煮買四送一」優惠活動，關東煮聯名高湯由日本「加賀屋」總料理長指導監製，帶來純正日式風味。而瞄準民眾對於健康飲食意識提升，7-ELEVEN也發現新品導入後「熱鍋夾經濟」業績向上攀升，不分四季均銷售表現亮眼，已帶動類別業績雙位數成長，特別在早餐時段最受歡迎，因此逐漸增加全台門市販售據點，其中「蒸玉米」在交通轉運、醫院型門市最受到喜愛，平均每店每日可熱銷上百支，已是今年以來拓展最迅速的熱食商品，現已導入逾2300間門市，而限定40間門市販售的蒸、烤馬鈴薯更成為秋冬季熱食新星！特別是蒸馬鈴薯最受女性消費者喜愛，預計今年會再擴大銷售店數。

相關新聞

停業原因曝光！米其林1星Longtail現址租約到期 店家：另覓新址再回歸

開業於2017年7月21日、自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀的「Longtail Restaura...

冬天保暖必選羽絨外套？ 行家推「平價Gore-Tex衝鋒衣」不到2千高CP值

東北季風發威全台變成凍蕃薯，近日最低氣溫降至12度左右，民眾出門都穿起厚外套禦寒，不過冬天保暖除了…

三商炸雞「雞腿酷滋桶」現省211、 買雞腿送炸雞！bb.q推「RO樂園餐」

三商炸雞自即日起至12月22日期間，推出「最炸年終慶」，「雞腿酷滋桶」原價410元，特惠價199元，現省211元，每桶內...

三商炸雞年底強檔優惠「最炸年終慶」 雞腿酷滋桶限時199元

三商炸雞推出年底強檔優惠「最炸年終慶」，自12月4日起至12月22日，經典炸雞全面下殺。人氣「雞腿酷滋桶」原價410元，...

