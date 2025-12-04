快訊

停業原因曝光！米其林1星Longtail現址租約到期 店家：另覓新址再回歸

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Longtail Restaurant & Bar」將亞洲食趣融入法式技法。圖／Longtail提供
「Longtail Restaurant & Bar」將亞洲食趣融入法式技法。圖／Longtail提供

開業於2017年7月21日、自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀的「Longtail Restaurant & Bar」，宣布自2026年1月1日起，將「暫時停下腳步，短暫休息」；主要停業的原因，是由於敦化南路現址租約到期，店家表示，將另覓新址再回歸。

「Longtail Restaurant & Bar」開幕主廚是來自香港的林明健（Chef Kin），巧妙將亞洲風味融入法式技法，經常在菜色中令人感受到峰迴路轉的驚喜，使餐廳開幕不到一年，隨即拿下米其林一星肯定。

但在2024年5月，林明健發表聲明表示：「天下無不散之筵席，由於餐廳主要的合夥人和我，與新經營團隊在理念上難與達成共識，在此我懷著感激與不捨的心情宣布，我將離開『Longtail』，衷心祝福新團隊持續成功發展。」

2025年元月「Longtail Restaurant & Bar」完成煥新改裝，同時宣告由年僅35歲的新銳料理人陳加朗（Erik Chen）擔任主廚，以發酵、熟成等料理技法，結合西式料理手法，探索中式菜餚的深遠風韻。

在即將告別的時刻，餐廳特別在12月24、25日推出「耶誕饗宴」，每位 3,680 元+ 10%；12月31日推出「邁向2026｜跨年晚宴」，每位 3,680 元+ 10%，預付訂金完成後，還可獲得 WILDWOOD 戶外跨年派對站票乙張（價值2,000元）。

「Longtail Restaurant & Bar」強調，「這不是結束，而是暫停片刻。」餐廳表示將會繼續前進，整理呼吸、累積能量，為下一個篇章、下一個更好的 Longtail 做準備，並期待再次相見。

「Longtail Restaurant & Bar」自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀。圖／Longtail提供
「Longtail Restaurant & Bar」自2018年起連續6年拿下《臺灣米其林指南 》一星榮耀。圖／Longtail提供
陳加朗主廚的作品「復古番茄、醉蝦、烏醋」。圖／Longtail提供
陳加朗主廚的作品「復古番茄、醉蝦、烏醋」。圖／Longtail提供

