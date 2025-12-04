快訊

三商炸雞「雞腿酷滋桶」現省211、 買雞腿送炸雞！bb.q推「RO樂園餐」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供
三商炸雞限時推出一系列優惠方案。圖／三商炸雞提供

三商炸雞自即日起至12月22日期間，推出「最炸年終慶」，「雞腿酷滋桶」原價410元，特惠價199元，現省211元，每桶內含2隻酷樂雞腿與1斤重的滋汁腿排塊，份量十足。活動期間另有多項優惠方案，包括「灑粉酥炸棒腿」原價149元，特惠價99元；「3隻墨西哥醬辣雞腿」加送「3塊義式炸雞」，原價 420元，優惠價225元。活動期間針對三商i美食會員推出點數兌換專屬回饋，包括「雞腿酷滋桶」會員價197元、「灑粉酥炸棒腿」會員價97元。

韓式炸雞bb.q CHICKEN自即日起至12月31日期間，攜手「RO 仙境傳說Online:樂園」推出跨界聯名活動，推出專為玩家打造的「RO 樂園餐」，內含去骨炸雞（口味6選1），搭配炸地瓜薯條、炸魚板、汽水1罐，內用和外帶自取優惠價499元。隨餐並附贈「遊戲虛寶卡」以及「去骨炸雞雙拼+1元多1件 平日券」1張，外帶或外送並可獲得聯名餐盒。

此外，並推出獨家限量「RO 紀念透卡」。此次透卡首度採用經典「職業手稿」原畫視覺製作，共5款（款式隨機贈送），凡單筆消費滿669元即可獲得1張，送完為止。針對bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店與台南南紡購物中心店，也將同步化身為遊戲中的魔幻世界，透過裝飾與限定活動，為全台冒險者們打造一場沉浸式的美味冒險。

「RO樂園餐」含去骨炸雞與人氣炸物，優惠價499元。圖／bb.q CHICKEN提供
「RO樂園餐」含去骨炸雞與人氣炸物，優惠價499元。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店與台南南紡購物中心店將同步化身為RO仙境傳說Online:樂園主題店。圖／bb.q CHICKEN提供
bb.q CHICKEN台北公館店、新竹巨城店、台中崇德店與台南南紡購物中心店將同步化身為RO仙境傳說Online:樂園主題店。圖／bb.q CHICKEN提供

