冬天保暖必選羽絨外套？ 行家推「平價Gore-Tex衝鋒衣」不到2千高CP值

東北季風發威全台變成凍蕃薯，近日最低氣溫降至12度左右，民眾出門都穿起厚外套禦寒，不過冬天保暖除了羽絨外套外，迪卡儂（Decathlon）一款不到2000元的「平價Gore-Tex衝鋒衣」引發討論，CP值不輸萬元品牌。

YouTuber「胖哥」具成衣代工廠13年開設經驗，他在「衝鋒衣一次搞懂」影片中表示，衝鋒衣有分「硬殼、軟殼和三合一」類型，有的外型像衝鋒衣，但其實只是防風外套。以法國運動品牌迪卡儂來說，三合一衝鋒衣款式選擇超多，保暖層和最外面防風層都是可拆卸式設計，非常方便。

以迪卡儂MH100（售價1999元）為例， 靠近手腕的手袖處有扣子，所以穿的時候不會滑動，袖子因材質光滑讓人在套進去時不用擔心內衣往上反捲。此外，可以單穿保暖層外出或單穿其防風外套，脖子周邊布料設計成毛茸茸材質增加保暖效果，最外層則採用防風片，阻絕風灌進來，並使用防撥水助劑抗雨。

至於UNIQLO最常見的為裡頭刷毛保暖層和外面防風層做在一起的「一體式外套」，但需注意若進到室內覺得熱脫下來時，裡頭僅穿短袖或內衣仍不太方便。雖然它外套表面強調具防撥水功能，水如果碰到就可以彈走，但胖哥表示，「如果臨時遇到小雨還ok，但是不能夠當雨衣穿」。

UNIQLO另一款BLOCKTECH防風防雨連帽外套則是僅有防風層+防水層（售價1990元），屬於軟殼型，胖哥建議裡頭要再穿一件打底衣再穿這一件，帽沿的襯片有支撐度，算是專業戶外型的設計，整件衣服也做了不少壓膠設計，防潑水效果還不錯。

胖哥解釋，民眾在選擇衝鋒衣時可以依照個人的習慣去做選擇，但他個人認為「三合一是整體CP值最高的」，而他也要特地給One Boy一個讚，因為今年One Boy做了專業戶外型的款式，全熱封膠防雨透濕透氣排汗的衝鋒衣，是令人完全沒有想到的事。