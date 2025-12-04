三商炸雞年底強檔優惠「最炸年終慶」 雞腿酷滋桶限時199元

三商炸雞推出年底強檔優惠「最炸年終慶」，自12月4日起至12月22日，經典炸雞全面下殺。人氣「雞腿酷滋桶」原價410元，內用／外帶特惠價199元，內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊，份量十足、誠意滿滿，是家庭共享與外帶聚會的最佳選擇。

酷樂雞腿採現點現炸，外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，原味清爽、辣味帶勁；滋汁腿排塊以獨門醬料醃製後裹上義式炸雞粉，微辣香氣層層堆疊，是最高的超人氣品項。活動期間多項商品同步加碼：「灑粉酥炸棒腿」原價149元，內用／外帶特惠價99元；「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」原價420元，內用／外帶特惠價225元。墨西哥辣醬香氣濃郁，再搭配花生碎粒，辣香層次鮮明；義式炸雞可選辣或不辣，滿足不同口味偏好。

三商i美食會員專屬回饋同步開放：12月4日至12月19日於 APP 使用三點即可兌換優惠券，內用／外帶「雞腿酷滋桶」會員價197元、內用／外帶「灑粉酥炸棒腿」會員價97元。優惠券可使用至12月22日。