韓團 aespa ×辛拉麵全球聯名款家樂福搶先開賣 內含成員小卡粉絲暴動

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福將於全台量販店與線上購物通路搶先開賣「農心辛拉麵 aespa 聯名款」五入組。家樂福/提供
家樂福將於全台量販店與線上購物通路搶先開賣「農心辛拉麵 aespa 聯名款」五入組。家樂福/提供

家樂福4日宣布，本週六（12月6日）將於全台量販店與線上購物通路搶先開賣「農心辛拉麵 aespa 聯名款」五入組，共限量 14,400 包，預料將掀起新一波搶購熱潮。

韓國農心辛拉麵今年邀請人氣女團 aespa 擔任品牌史上首位全球大使，相關廣告在數位平台推出後話題度迅速攀升，也帶動聯名商品詢問度大增。此次開賣的五入組外包裝印有全員合照，而每一包獨立袋裝皆採用成員 Karina、Winter、Giselle、Ningning 的個人照片設計，另附上一包「隨機成員包裝」，並加贈一張官方小卡，正面為 aespa 合照，背面則印有成員給辛拉麵粉絲的小語與官方廣告 QR Code。

家樂福表示，此次聯名包裝為限量販售，12月6日至12月31日期間推出優惠價 179 元（原價 209 元）。各店實際上架時間與數量依門市公告為準，提醒粉絲把握上市時機。

韓國農心辛拉麵今年邀請人氣女團 aespa 擔任品牌史上首位全球大使。家樂福/提供
韓國農心辛拉麵今年邀請人氣女團 aespa 擔任品牌史上首位全球大使。家樂福/提供

