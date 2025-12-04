華盛頓蘋果盛產上架！全聯推「宇宙脆」新品 多檔優惠輕鬆天天吃蘋果

華盛頓州是美國最大的蘋果產區，年產量約10~12億顆，占全美7~8成，若排成一列可繞地球29圈。其出口市場橫跨全球逾50國，其中台灣位居亞洲出口量之冠，被視為最懂品味華盛頓蘋果的市場。全聯身為全台最會賣蘋果的通路，全聯與大全聯去年美國蘋果銷量突破3,000噸，隨著今年盛產季開跑，再加上新品種「宇宙脆」上市，攜手美國華盛頓蘋果協會，號召民眾天天吃蘋果。

全聯水果銷售長年以「AKB」蘋果、奇異果、香蕉3大品項最熱銷，三者合計占全年水果近半銷售額，各自年銷約10億元。依全聯內部統計，進口蘋果中美國占比逾3成，僅次於紐西蘭；在眾多品種中，去年最受民眾青睞前5名依序為美國華盛頓富士蘋果、紐西蘭進口富士、日本青森蜜富士、美國ENVY蘋果、美國華盛頓加拉蘋果，其中美國包辦3席、人氣最旺。

針對全聯、大全聯不同購物型態，全聯以單粒裸賣及4～5粒袋裝為主，強調日常購買便利；大全聯則推出10～12粒大袋裝，滿足量販客層需求。全聯亦優化包裝細節，推出夾鏈袋設計，方便保存；袋裝蘋果上印有水果探險隊角色「蘋狗Bingo」，增添購物趣味。

華盛頓蘋果能長年保持高品質、全年都吃得到，來自產地嚴格的採摘到分級流程。果園以人工採摘避免果實受損，出口前經清洗、電腦攝影檢測顏色、形狀、大小與內部狀況，再精準分級。抵台後全程冷鏈配送，最快3天即可上架全聯與大全聯門市，讓消費者第一時間品嚐新鮮原味。隨著11月進入產季高峰，連續7年的「華盛頓蘋果週」今年首度與全聯合作，全台超過1,200家全聯與20家大全聯皆能買到品質穩定的華盛頓蘋果。

12月起全聯、大全聯陸續上架多款華盛頓蘋果與多檔優惠活動，其中最受矚目的是全新上市的「宇宙脆Cosmic Crisp」，由華盛頓州立大學耗時20年育成，特色是爽脆多汁、酸甜濃郁、不易褐化且耐儲存，且非基因改造品種。12月5日至12月11日「美國華盛頓加拉蘋果#125」單粒僅15元；12月12日至12月18日「美國華盛頓富士蘋果#125」單粒15元、「美國華盛頓富士蘋果#88」單粒28元；12月26日至2026年1月1日「美國華盛頓宇宙脆蘋果#64」單粒特價45元。從甜脆口感到親民價格，讓消費者輕鬆享受每日一蘋果的健康生活。