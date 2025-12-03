三重人好期待！電信街50年「阿田油飯」回歸日曝光　網友：新台幣支持

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
位於三重的「阿田油飯」，傳出即將重新回歸。圖／擷取自google map
位於三重的「阿田油飯」，傳出即將重新回歸。圖／擷取自google map

粉絲再等等！陪伴饕客50年的三重電信街「阿田油飯」，在2024年1月結束營業之後，近期傳出即將回歸，預計將於12月中下旬重新開張。隨著消息出爐，立刻引起網友們熱烈討論，表示「期待著熟悉的味道回來」、「老味道要回歸了」

位於新北市三重電信街的「阿田油飯」，在地飄香超過半個世紀，店內提供油飯、貢丸湯、冬粉湯等小吃，一直是許多在地人用餐的好去處，尤其還會將油飯搭配泡菜、甜辣醬一同品嚐，滋味更佳。但是阿田油飯在2024年1月時，傳出因老闆退休、無人接手的因素，因此結束50年的經營時光，當時也讓許多粉絲直呼可惜。

隨著阿田油飯歇業近2年，近日有網友於Therads上發文，指出經過阿田油飯時，看到鐵門拉起來，老闆出現了。該名網友與老闆聊天後，表示「他說他動完手術了也休養很久，女兒願意接手，他真的考慮很久，因為餐飲業超辛苦，他會慢慢交班給女兒，預計12月中下旬就會重新開張。」

對於阿田油飯回歸的消息，立刻引起網友們的熱烈討論。臉書社團「我是三重人 We Are Here」中，網友們也紛紛表示「剛經過在整理了」、「哇哇哇 好讚 我本來以為吃不到這個好味道了」、「阿田終於要讓三重人在重拾熟悉的味道了～～～」、「一定用新台幣支持」至於實際開幕的時間與相關資訊，仍待業者正式公佈。

油飯 三重

