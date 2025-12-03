快訊

《好孩子》重新學著當媽媽的「女兒」 親情在意外裡復原

聯合新聞網／ 若鯨
《好孩子》改編自新加坡變裝皇后阿真的真實故事，整體以家庭關係為主軸，用很接地氣的方式談和解、照護與自我接納。

故事從阿好因母親失智而回家開始，一場因為誤認身分產生的「母女誤會」，意外成了母子重新靠近的機會...片名看似輕鬆，背後其實藏著角色多年來不被理解的心事與傷口。

導演王國燊這次的節奏與情感處理比過往更收斂，也更成熟，不走尖銳立場，而是希望讓更多人看懂這個家庭的困境。

阿好的變裝身分沒有被刻意強化成議題，而是融入他與母親、與家人互動的情緒裡；用家庭視角包裝小眾議題，讓故事更容易引起共鳴。

許瑞奇的演出毫無疑問是整部片的焦點。

他在舞台上的高張力與回到家後的脆弱形成對比，把角色的防衛、自尊與渴望被愛的心情呈現得非常具說服力。

洪慧芳則用比較收住的方式演出母親角色，失序與清醒的交錯，在幾場親情戲裡非常動人。兩人的對戲，是整部電影情緒最扎實的地方。

節奏上偶爾還是能感到些許突兀，比如後段加入的身世線會讓劇情重量突然變重，但整體並不影響觀影流暢度。以一部面向大眾的家庭片來說，《好孩子》在娛樂性與情感連結之間拿捏得很剛好。

電影最打動人的，其實是電影提出的核心問題：

當我們無法被世界理解時，家是否還能是最後的容身之處？

阿好選擇卸下華麗裝扮、面對最原本的自己，那份不再自嘲的勇氣，比任何戲劇性的和解都更值得被看見。

《好孩子》真誠、溫柔、好入口，更值得令人重新審思；在關係裡被理解、被接住，才有勇氣成為真正的自己。

◎本文內容已獲 若鯨 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

