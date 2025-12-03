日本56年「費南雪」首度登台快閃！黃仁勳最愛可頌店「聖誕新品」登場

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「K–布列斯特」以花生重新詮釋傳統，展現台灣在地風土，每個1,080元。圖／KANG Artisan Bakery提供
來自日本，擁有56年歷史的法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」，將於12月5日至12月25日首度正式登台，於新光三越台北信義新天地A11一樓開設期間限定快閃店。除了現烤的招牌「費南雪」，更推出多款台灣限定伴手禮盒。活動期間消費滿額，還有機會獲得「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER銀座Maison甜點體驗之旅」。

1969年於日本兵庫縣創立的「HENRI CHARPENTIER」，最初由一間提供甜點的咖啡廳起步，至今已在日本拓展至93家門市及9家海外直營店。品牌旗下擁有曾獲「法國世界盃甜點大賽冠軍」的主廚，堅持嚴選食材與精湛工法，以日本職人精神追求每一道甜點的極致風味。根據市調公司益普索（Ipsos）2021年調查顯示，「原味費南雪」於2019至2020年度銷售金額榮獲世界第一，年銷售量達3,200萬顆。

此次快閃登台，HENRI CHARPENTIER帶來經典招牌「費南雪」，使用2款加州杏仁，搭配北海道生乳，並遵循法國傳統的前發酵製法製作，包括有「京都・匠抹茶費南雪」、「巧克力風味費南雪」、「神戶二郎草莓費南雪」等3種口味，另外還有一口大小的「小費南雪（栗子）」，以及「台灣限定費南雪伴手禮盒」同步販售。

快閃店並設置「巨型扭蛋機」，凡單筆消費滿1,400元，即可獲得一次轉扭蛋機會，最大獎為「東京雙人旅行券—HENRI CHARPENTIER銀座Maison甜點體驗之旅」，還有HENRI CHARPENTIER迷你造型吊飾等驚喜好禮。中獎率100%。快閃店結束後，活動也將陸續巡迴全台。12月27日起於新光三越台南西門店B2、1月16日起於新光三越高雄左營店3樓、2月12日起於新光三越台中中港店B2接力登場。

由前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚（Barry Kang）打造、被譽為「黃仁勳最愛的可頌烘焙坊」的「KANG Artisan Bakery」，迎接即將到來的聖誕節，自即日起推出經典法式國王派、德式史多倫、K–布列斯特等三款冬季限定麵包糕點。其中「法式國王派」以細膩工法打造反折式派皮的輕盈口感，內餡以自製杏仁膏、義大利西西里杏仁粉、新鮮香草莢、蘭姆酒與四種糖揉合，細緻迷人又充滿層次風韻，並藏有結合生肖的馬蹄鐵瓷偶，每個1,680元。

「德式史多倫」則跳脫傳統，將杏仁麵團融合充滿台灣特色的紅心芭樂乾、高山蜜桃乾，以及蔓越莓乾、糖漬柳橙條、糖漬檸檬條、蜜漬荔枝酒與肉桂棒等食材，創作出極具台灣特色的耶誕滋味，每個450元。「K–布列斯特」則是改以花生重新詮釋傳統，展現台灣在地風土，每個1,080元。

迎接品牌週年，12月16日起，凡單筆消費滿600元，即可獲贈品牌獨家「杏仁可頌徽章」1枚；2026年1月3日，更將舉辦「國王派日」，現場將與大家一同分享國王派切派祝福儀式，象徵將新年的幸運與美好共享與延續。

擁有56年歷史的日本法式甜點品牌「HENRI CHARPENTIER」即將首度登台快閃。圖／HENRI CHARPENTIER提供
HENRI CHARPENTIER將提供招牌的「費南雪」與多款限定禮盒。圖／HENRI CHARPENTIER提供
KANG Artisan Bakery針對聖誕節，推出「法式國王派」、「德式史多倫」等代表性糕點。圖／KANG Artisan Bakery提供
甜點 快閃 日本 食材 禮盒 伴手禮

