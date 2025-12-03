黑松成立百年首度跨足實體通路 複合式連鎖酒專「黑松酒覓」正式開幕

即將邁入101周年的台灣百年飲料企業黑松公司，憑藉超過30年的酒類代理深厚實力，正式啟動全新事業版圖，首度跨足實體通路經營。第一間酒類專賣店「黑松酒覓」已於今（3）日盛大開幕，打破傳統酒專的框架，首創結合「酒類販售門市」與「輕酒吧」的複合式經營模式，旨在打造從選酒、品酩到購買的一站式消費體驗，開創黑松下一個世紀的堅定成長動能。

黑松總經理張智鈞表示，黑松以「超越代理」為營運方針，持續拓展酒類市場，首家實體通路「黑松酒覓」象徵著公司在酒類領域，從單純代理走向更完整的服務布局。「黑松酒覓」門市位於台北捷運南京三民站旁，憑藉黑松多年累積的酒類市場洞察與品牌行銷優勢，精選國內外知名、橫跨不同單價與類型的逾千種酒款。

店內品類橫跨高粱酒、威士忌、葡萄酒、清酒及利口酒等，除了常見的金門高粱酒、CHOYA、黑松白鹿清酒、人頭馬、夏迪、大摩等受歡迎品牌，更提供一般通路難以購得的珍藏酒款，例如「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」及限量六千瓶的收藏巨作「3.5L創世者桶陳金門高粱酒」。

有別於傳統酒專，「黑松酒覓」於門市內規劃了「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」與「恆溫酒窖」五大空間。店內特別設置的「輕酒吧」提供門市獨家販售的招牌金門高粱調酒，以「創世者桶陳金門高粱酒」等熱門酒款為基酒，翻玩經典風味。

作為體系首間門市，「黑松酒覓」在空間建材上採用低污染、節能設計，成為業界首家獲得「綠裝修」黃金級認證的連鎖酒類專賣店，實踐黑松響應永續發展的決心。為深化服務，門市導入了會員制度，提供消費積點兌換限量酒品購買權、單杯品飲優惠、折扣及品飲會參加資格等全方位專屬服務。對於企業與團購需求，也提供客製化標籤、包裝設計及客製瓶身專屬包桶等升級服務，旨在打造獨一無二的「黑松酒覓生態圈」。

為慶祝開幕，黑松特別邀請「創世者桶陳金門高粱酒」系列酒款形象大使——韓國男團SUPER JUNIOR隊長利特擔任嘉賓。門市同步推出「利特特調」，以「創世者x CHOYA」金門高粱酒為基底調，即日起至1月16日前限時販售，單杯售價380元。店內也將展出利特親筆簽名之「創世者皇者雪莉」及等身人形立牌，邀請粉絲前來朝聖。