FMG星級認證 20家餐廳獲認證、有11家奪3星

中央社／ 台北3日電

台灣首度舉辦「Food Made Good（FMG）星級認證」星級餐廳授證儀式，台灣首屆就有20家餐廳獲認證，其中有11家獲最高永續標準3星，顯示台灣正式跨入與國際接軌的「永續餐飲星級時代」。

據統計，2023年時台灣有400家綠色餐廳，2025年則成長到540家，顯示永續也成為餐飲界的一大發展重點之一。

綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）今天舉辦2025國際綠色餐飲年會暨頒獎典禮，其中「綠色餐飲指南GDG年度大獎」，由國內推動「從產地到餐桌」的先行者「蕃薯藤TINA有機家族」奪下，重量級「年度新經濟營運獎」由以智慧料理取代主廚又用心經營社區的「心雕居」榮獲。

具指標性意義的「年度最佳主廚」是以「全台有機友善食材」為媒介創作的拾穗女主廚呂甯期拿下。至於北中南東四區「在地當季食材運用獎」得主，分別由北區「小川鍋物」、中區「一碗食舖」、南區「春日廚房」、東區「糧心聚落宜蘭店」與離島「米蘭水烘焙坊」獲得。

今年台灣首度參與Food Made Good（FMG）星級認證星級餐廳授證儀式，台灣首屆參與即有20家餐廳獲得授證，其中更有11家獲得最高永續標準3星。

源自英國的永續餐廳協會（Sustainable RestaurantAssociation，SRA），以加速全球餐飲業轉行為使命，其所制定的「Food Made Good（FMG）星級認證」是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，也是唯一專為餐飲服務業設計的綜合性評估標準，SRA夥伴已遍佈全球70個國家、六大洲，從獨立餐廳、星級美食到大型飯店集團、連鎖餐廳、學校等都包含其中。

英國永續餐飲協會亞洲發展總監卡倫（KarenFinnerty）說，對於台灣首度FMG星級認證就有多達11家餐廳獲得3星感到非常不可思議，因為3星標準在食材採購上是非常講究，需要提出極詳盡的採購資料，因而當她看到台灣可以有如此多餐廳首次參與認證就獲得3星，顯見台灣多年來在推動綠色餐飲上已經相當成功。

另外，南投縣有11家餐廳獲得永續星級授證，GDG共同創辦人何佳穎說，南投縣近年致力於推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，足以成為引領全台城市綠色餐飲轉型的典範。

餐廳 永續 綠色 食材 餐飲業

