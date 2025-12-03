500趴2025／最強美食推薦品項大公開  500輯封面展超好拍

已經引爆網友熱烈期待的「500趴2025」，即將於12月5～7（本周五至日）於台北101水舞廣場正式登場。今年「500趴」呼應《500輯》2025正式邁入創刊5周年的重要時刻，以策展手法結合市集及音樂祭之概念再度舉辦，多次被譽為是每逢年底最值得前往的大型盛會之一，今年更升級嶄新面貌邀請大家一起連續狂歡三天。「500趴2025」以「Back to the Future─做最好的決定」成為年度主題，讓我們共同記錄所有的快樂與感動，攜手回到屬於自己創造與決定、截然不同的生活可能性。

特設「500輯封面展」 感受過目難忘的美好

為響應500輯創刊5周年，500趴2025現場特別設計「500輯封面展」專區，以數十期精美封面喚起顛覆傳統報紙載體的最初感動，由編輯、藝術家、設計師的意志與對各期主題的回應共構這些過目難忘的美好。希望在舉辦盛大派對的同時，也能藉由感性的圖像力量，喚醒我們對於純粹之美的嚮往。

預定困難！500盤得獎排隊名店，500趴獨家開吃

今年500趴陣容史上最豪華，將平時難以訂位的頂級餐廳搬到戶外！蟬聯3屆500盤冠軍的晶華軒帶來高人氣的「帝皇蝦西施泡飯」，NOBUO的隱藏菜單的「李氏咖哩飯」、金蓬萊遵古台菜餐廳則獻上必點「蓬萊排骨酥」；還有連獲5年500盤肯定、天王周杰倫與昆凌愛店饗宴鐵板燒，獨家熬製12小時「黃金花膠雞湯麵」。此外，法式餐廳LOPFAIT樂斐的「紹子麵／炙燒海鮮濃白湯」、台中最美餐廳飛花落院的「龍蝦關東煮」等夢幻名單全數入列。

秒殺預警！500碗冠軍小吃、500甜女神最愛蛋黃酥與冠軍咖啡微醺派對

現場500碗人氣名店強勢回歸，包括賣到缺貨的台中租界炭火蝦飯、台南糯夫米糕、台北最強阿角紅燒肉劉美麗、台北東區欲罷不能鹹水雞及冠軍披薩Gino Pizza Napoletana。

500甜的名店也聯袂現身，不能錯過被田馥甄（Hebe）推爆的鹿港新口味食品行蛋黃酥，當紅名店「法朋烘焙甜點坊」將驚喜開賣草莓大福、法式甜點Brillante pâtisserie 星忱甜點會販售多種口味的茶風土可麗露；巧克力專門店「土然Terra」更規畫與僅供外帶的「Quelques Pâtisseries 某某甜點」推出限定聯名口味冰淇淋，某某甜點也會推出限定達克瓦茲。還有前身為「可甜可鹹X 豆花專賣店」的「無味定律」也推出多款豆花。

飲品選擇也相當多元，咖啡冠軍「Fika Fika Cafe」帶來風味絕佳的冰熱飲及比利時小鬆餅，還有由YouTuber滴妹與團隊共同創辦的「再睡5分鐘 NAP TEA」，帶來多款茶飲；「丘香Sake bar」帶來在雲裡、伯爵紅茶小荳蔻、芭樂優格等多款調飲，曾於500趴出攤受到許多消費者喜愛的「當吧 PawnBar」、擁有多間門市的「世蒔梅酒」等品牌都將提供豐富飲品；兩大台灣品牌包括「臺虎精釀Taihu Brewing」、「酉鬼啤酒 UGLY HALF BEER」，都將數款備受好評的經典口味啤酒、生啤酒。六日限定的知名餐酒館「在島之後After Island」推出多款調飲品。

潮流名店來襲！頂級牛排、煙燻BBQ與人氣營多麵

除了得獎名店，更多人氣品牌強勢力挺！「台北莫爾頓牛排館」帶來奢華的珍寶蟹餅與迷你菲力牛排三明治；「台北君悅」獻上極受歡迎的招牌「天龍國水餃」。肉食控不能錯過「雷蒙叔叔美式餐廳」的牛胸肉與費城人漢堡，以及「Taugamma頭家嬤煙燻BBQ」豪邁細膩的煙燻牛胸滷肉飯與手撕豬肉。療癒甜點充滿節慶氣息，「Chubby Doo」應景推出耶誕老公公與干貝白醬蘑菇甜甜圈，「宜可頌」則帶來爆餡可頌與新品聖諾多黑。

現場更有全球熱銷的「營多麵」除提供國民款原味、辣牛口味試吃，更推出「10包100元」的超殺囤貨價，及限量內含造型娃娃購物袋的「青檸牛肉湯拌麵杯麵組合」販售。

最強攤位活動 完成任務好康超多

500趴指定手機vivo帶著全新X300系列極限旗艦降臨，承襲vivo與蔡司長年深度合作的光學實力，X300系列皆搭載蔡司2億超清鏡頭，刷新了行動影像的想像邊界。在500趴現場，民眾只要加入vivo官方好友帳號，即可領取應援棒與闖關卡，透過體驗X300系列手機完成任務挑戰，集滿印章後，便能獲得「再睡五分鐘」飲品兌換券乙張，讓科技與美味同行。

500趴指定用車HINO結合潮流創新精神，引領大家體驗前所未有的大車文化，並展示HIACE露營車，帶著全家人上山下海體驗自由生活。現場追蹤HINO FB/IG/YT並於展區打卡加上 #HINO500趴，即可享好禮扭蛋機會；完成線上問卷，還有機會獲得精美限量潮派帆布袋或主題毛巾。

合作夥伴還有統一超商好鄰居文教基金會以「青年深根 嶼+人共鳴」主題，邀八組青年團隊組成超強在地CP團，帶給大家滿滿永續能量與地方風味商品，活動期間線上下單支持青年好物，還能獲得限量好禮；到日立家電攤位完成3關體驗－冰箱鎖鮮拍貼、吸塵器、風速抓抓樂，可兌換限量奶油爆米花乙份，並享受「生活有藝思」質感旋律。

