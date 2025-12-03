快訊

獨／賴總統愛店！台南35年「林家肉燥飯」熄燈 佛心10元肉燥飯成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
賴總統任職副總統時也曾至林家肉燥飯用餐。圖／擷取自林家肉燥飯粉絲頁
35年的滋味成回憶！位於台南賴清德總統也喜歡的知名小吃「林家肉燥飯」，今日於官方粉絲團發布公告，宣告「謝謝大家，下台一鞠躬」，消息出爐之後，立刻引起粉絲們的不捨，表示「一輩子摯愛」、「喜歡老闆和老闆娘認真不馬虎的態度」。

自1990開業至今的「林家肉燥飯」，最初自南園街養生市場起家，後搬遷至安和路一段。店內最大的特色，就是每碗僅要10元的「肉燥飯」，另外還有魯豆腐、滷蛋、海產粥、海鮮湯等品項，以及多款自助式菜色。由於價格平實、料理可口，因此成為許多在地民眾用餐的好去處，甚至賴清德總統任職副總統時也曾到店用餐，並po出用餐影片。在google map中，林家肉燥飯獲得超過600則評論，平均獲得4.3分。此外，由於林家肉燥飯二代即為創作歌手阿雞GLOJ，所以有時在店中也能看見他幫忙的身影。

雖然獲得許多顧客支持，但是稍早有網友貼出林家肉燥飯門口的盤讓看板照片，林家肉燥飯也發布「下台一鞠躬」公告，除了感謝大家的支持外，並表示「大家生活都辛苦了，為的就是只求一頓溫飽，我們少賺一點沒關係，大家有吃飽就好。」並指出「如今林老北和林老目年事已高，忍痛做的重大決定」隨著消息發布之後，粉絲們也表示「謝謝林家肉燥飯 帶來美好的回憶」、「懷念的海產粥」、「最佛心的肉燥飯」。

開業35年的林家肉燥飯宣告熄燈。圖／擷取自林家肉燥飯粉絲頁
林家肉燥飯提供有10元肉燥飯，還有多款小菜、湯品可供搭配。圖／擷取自林家肉燥飯粉絲頁
肉燥飯 賴清德 料理 台南

相關新聞

35年的滋味成回憶！位於台南、總統賴清德也喜歡的知名小吃「林家肉燥飯」，今日於官方粉絲團發布公告，宣告「謝謝大家，下台一...

「假奶爭議」重創形象！十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 網：貴又難喝

由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，遭爆全台分店「接近全軍覆沒」，甚至連官方臉書專頁...

黑松成立百年首度跨足實體通路 複合式連鎖酒專「黑松酒覓」正式開幕

即將邁入101周年的台灣百年飲料企業黑松公司，憑藉超過30年的酒類代理深厚實力，正式啟動全新事業版圖，首度跨足實體通路經...

500趴2025／最強美食推薦品項大公開  500輯封面展超好拍

已經引爆網友熱烈期待的「500趴2025」，即將於12月5～7（本周五至日）於台北101水舞廣場正式登場。今年「500趴...

疫情促使計程車APP叫車增加 路邊攔車剩3成

55688集團執行長林念臻今天表示，過去民眾搭乘計程車都以路邊攔車為主，但受到COVID-19疫情影響，讓使用APP叫車...

虎航增租15架A321neo新機、取得4架購機選擇權 2035年前全數到位

台灣虎航今召開董事會並正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，預計將增租共計15架A321neo新機，另取得4架購機選擇權，此次...

