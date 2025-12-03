疫情促使計程車APP叫車增加 路邊攔車剩3成

55688集團執行長林念臻今天表示，過去民眾搭乘計程車都以路邊攔車為主，但受到COVID-19疫情影響，讓使用APP叫車系統等方式成長至7成，目前只剩3成左右的民眾是在路邊攔車。

計程車業者55688集團今天舉行20週年品牌展暨代言人合作記者會，會中宣布55688這20年來首名代言人由藝人楊祐寧擔任，並發布3支全新品牌形象宣傳片。

55688集團執行長林念臻說，目前55688旗下有2.9萬名專業駕駛，市占率高達46%，提供的出行服務超過10億趟次，會員數上突破千萬人。未來「6」將成為品牌精神象徵，並訂下品質的讚、效率的快及服務暖心的3大重點方向，並將持續深化AI與數據整合。

林念臻分析，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，還有5到6成的比例是路邊攔車，但現在使用APP系統、超商、電話語音等叫車已經成長到7成左右，路邊攔車的比例只剩下3成。

林念臻指出，因安全考量等因素，民眾習慣使用叫車系統後就回不去了。

林念臻說，未來除了搭車服務外，希望可以提升服務生活的業務比例，讓民眾養成對品牌的信任度，例如目前機場接送、酒後代駕與居家清潔就是幾項熱門的項目。

至於其他叫車平台，LINE GO日前宣布攜手「勤美草悟 聖誕村PARKLANE CHRISTMAS 2025」展開深度在地合作， 透過串聯勤美、誠品綠園道、金典綠園道商場與PARK2草悟廣場3大核心商圈，推出多項專屬在地限定優惠，以深化在中台灣的服務覆蓋並提升用戶體驗。

Uber優步日前宣布攜手歐洲知名兒童安全汽車座椅品牌Joie，在寶寶優步中導入0至7歲成長型雙向汽座，寶寶優步行程亦同步擴大營運範圍，北北基、台中、高雄開放「即時叫車」選項，桃園、新竹地區則開放「提前預訂」功能。