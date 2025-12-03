快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「十盛熟成奶茶專門店」驚傳全台僅剩一家門市。聯合報系資料照
「十盛熟成奶茶專門店」驚傳全台僅剩一家門市。聯合報系資料照

由百萬網紅小吳與藝人紀卜心聯手創立的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，遭爆全台分店「接近全軍覆沒」，甚至連官方臉書專頁也刪除，消息一出，網友紛紛留言「出事的奶茶貴又難喝」、「倒了剛好，難喝又欺騙消費者簡直不可取」、但也有人表示「網紅賺飽飽、加盟業者真衰」。

「十盛熟成奶茶」去年4月在台北開出首家門市，由於有網紅名氣加值宣傳，且主打使用日本「北海道十勝乳源」，迅速獲得消費者青睞，最多曾於全台開出20多家門市，後來因乳源標示不清引發爭議，今年雙北更有多家門市接連收攤，如今更是傳出全台僅剩一家門市苦撐。

而根據官網顯示，雖然據點顯示仍有6家門市，但實際上，僅剩桃園中正店還有營業中，品牌從爆紅到衰退僅維持不到2年，足見當初「假奶爭議」雖多次發布聲明解釋，其結果仍導致品牌信任度受重創。

「假奶爭議」重創形象！十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 網：貴又難喝

